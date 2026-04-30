La crisis política en Sinaloa ha escalado a un nivel internacional y coloca a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en una encrucijada histórica. Tras la solicitud de extradición del Departamento de Justicia de EU contra el gobernador Rubén Rocha Moya y otros 9 personajes, la administración federal mexicana enfrenta un dilema: mantener el blindaje político heredado o utilizar la presión de Donald Trump para realizar una "limpieza" interna en Morena.

El dilema de la Presidenta: ¿Lealtad a AMLO o soberanía nacional?

Según el análisis del periodista Carlos Loret de Mola, a través de su columna, el gabinete de seguridad de Sheinbaum ha diagnosticado desde hace tiempo que la pacificación de Sinaloa requiere la salida del gobernador. Sin embargo, Rocha Moya ha contado con el "manto protector" del expresidente López Obrador, lo que ha obligado a la actual Mandataria a mantener una postura de respaldo que hoy resulta costosa.

La acusación formal desde Nueva York cambia las reglas del juego. Para la Presidenta, este escenario representa una oportunidad política: puede atribuir la salida de Rocha Moya a la presión externa de Trump, evitando así un conflicto directo con las bases más radicales de su movimiento, mientras comienza a desmarcarse de la sombra de su antecesor.

Los riesgos de proteger a Rocha: T-MEC y operativos extranjeros

El costo de encubrir al gobernador de Sinaloa podría ser "gravísimo" para el país., Según Loret de Mola, si México decide no proceder pese a las pruebas que presente Estados Unidos, le estaría entregando a Donald Trump los argumentos necesarios para justificar dos de sus mayores amenazas:

Ruptura comercial: Trump podría usar el argumento de un "narcogobierno" para imponer aranceles o renegociar el T-MEC bajo condiciones desfavorables.

Intervencionismo: Se abriría la puerta a operativos antinarco en suelo mexicano, bajo la premisa de que las autoridades locales protegen a los capos.

Una decisión que definirá el sexenio

El estigma de las acusaciones de narcopolítica ya ha afectado el legado de la administración anterior. Para Sheinbaum, el reto no es salvar la figura de López Obrador, sino ejercer su propio mando y proteger la estabilidad nacional, apunta el periodista.

La decisión de entregar o proteger a Rocha Moya no es solo jurídica; es el acto que determinará si la Presidenta asume la independencia total de su gestión o si arriesga la relación bilateral más importante de México por mantener un compromiso político heredado, concluye Loret de Mola.

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