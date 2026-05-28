Frente Frío, sistema frontal y ondas tropicales: lista de estados y municipios afectados este jueves 28 y viernes 29 de mayo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) ha emitido un aviso extendido ante la compleja interacción de diversos fenómenos climáticos sobre el territorio nacional.

Durante este jueves 28 y viernes 29 de mayo de 2026, el país experimentará un escenario de marcados contrastes atmosféricos. Por un lado, un frente frío fuera de temporada en combinación con corrientes en chorro provocará fuertes rachas de viento en el noroeste. Por el otro, el avance de la onda tropical número 2 y una vaguada en altura propiciarán intensas precipitaciones en el sureste y la península de Yucatán, mientras que una onda de calor mantendrá temperaturas extremas en gran parte de la República.

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Jueves 28 de mayo: intensas lluvias y vientos severos

Para el jueves, los sistemas meteorológicos generarán un temporal de lluvias de fuertes a puntuales intensas, con acumulados que podrían alcanzar los 150 mm en regiones del sureste. Las zonas específicas bajo alerta por precipitaciones son:

Lluvias intensas (75 a 150 mm): Chiapas (regiones noreste, este y sur), Tabasco (zona este), Campeche (norte, oeste y suroeste) y Yucatán (zona oeste).

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm): Oaxaca (norte, este y sur), Veracruz (región sur) y Quintana Roo (sectores este, oeste y sur).

Lluvias fuertes (25 a 50 mm): Puebla (sureste) y Guerrero (este y franja costera).

Chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Michoacán, Colima y Jalisco.

Lluvias aisladas: Baja California, Coahuila, Guanajuato y Querétaro.

Asimismo, el frente frío fuera de temporada propiciará rachas de viento de 50 a 70 km/h con posibles tolvaneras en Baja California y Sonora. En las costas de la península de Baja California, Yucatán y Quintana Roo, se anticipa un oleaje elevado de 1.5 a 2.5 metros de altura.

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Viernes 29 de mayo: se mantiene el riesgo meteorológico

El viernes continuará la inestabilidad debido al ingreso de humedad y la aproximación de una nueva onda tropical a la península de Yucatán. Aunque la intensidad general de las lluvias disminuirá ligeramente en comparación con el día anterior, se prevén acumulados significativos:

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm): Chiapas (centro, este y sur), Campeche (norte y este), Yucatán (oeste y sur) y Quintana Roo (oeste y sur).

Lluvias fuertes (25 a 50 mm): Oaxaca (región sur).

Chubascos: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Puebla, Veracruz y Tabasco.

Las tolvaneras persistirán en el norte y noreste del país, afectando a Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Alerta por calor extremo y riesgos hidrológicos

A pesar del escenario pluvial, una intensa onda de calor continuará dominando el ambiente vespertino. Estados como Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Campeche y Yucatán registrarán temperaturas máximas extremas de 40 a 45°C en diversas regiones durante ambos días , extendiéndose el viernes el calor extremo hacia Zacatecas y Durango.

Las autoridades enfatizan que las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. Se advierte a la población sobre el riesgo latente de inundaciones en zonas bajas, encharcamientos, deslaves e incrementos en los niveles de ríos y arroyos, así como la posible caída de árboles y anuncios debido a las fuertes rachas de viento.

