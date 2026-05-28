Hoy No Circula 28 de mayo: qué autos descansan este jueves en CDMX y Edomex

El programa Hoy No Circula se aplicará de manera habitual este jueves 28 de mayo en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), debido a que las condiciones de la calidad del aire se mantienen por debajo de los niveles que ameritan la activación de una contingencia ambiental.De acuerdo con la Dirección de Monitoreo Atmosférico, el reporte de las 6:00 horas indicó una calidad del aire buena en el Valle de México, aunque con presencia de partículas contaminantes O₃, NO₂, SO₂, CO, PM₁₀, PM₂.₅ en algunas zonas.Este jueves deben suspender su circulación, en un horario de 5:00 a 22:00 horas, los siguientes vehículos:La restricción aplica en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en municipios conurbados del Estado de México.Están exentos de las restricciones:El programa Hoy No Circula opera en las 16 alcaldías de la CDMX y en municipios conurbados del Estado de México como:Además, también se aplica en las zonas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco.En su reporte de las 6:00 horas, la Dirección de Monitoreo Atmosférico informó que todas las estaciones indicaban una calidad buena del aire.Por otra parte, en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, la Red Automática de Monitoreo Atmosférico de la ZMVT sólo daba información de las estaciones Toluca Centro y Metepec, ambas con indicadores de contaminación baja.Las autoridades actualizan el monitoreo de manera permanente para determinar si existe riesgo para la población o necesidad de activar contingencia ambiental.Incumplir con el programa puede derivar en multas de entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a entre 2 mil 346 y 3 mil 519 pesos.