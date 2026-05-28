Hoy No Circula 28 de mayo: qué autos descansan este jueves en CDMX y Edomex

El programa Hoy No Circula se aplicará de manera habitual este jueves 28 de mayo en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), debido a que las condiciones de la calidad del aire se mantienen por debajo de los niveles que ameritan la activación de una contingencia ambiental.

De acuerdo con la Dirección de Monitoreo Atmosférico, el reporte de las 6:00 horas indicó una calidad del aire buena en el Valle de México, aunque con presencia de partículas contaminantes O₃, NO₂, SO₂, CO, PM₁₀, PM₂.₅ en algunas zonas.

¿Qué autos no circulan hoy 28 de mayo?

Este jueves deben suspender su circulación, en un horario de 5:00 a 22:00 horas, los siguientes vehículos:

Engomado verde

Terminación de placas 1 y 2

Holograma 1 y 2

La restricción aplica en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en municipios conurbados del Estado de México.

Vehículos exentos del Hoy No Circula

Están exentos de las restricciones:

Vehículos eléctricos e híbridos con holograma 0 y 00

Transporte público

Vehículos de emergencia

Motocicletas

Autos con placas para personas con discapacidad

Municipios donde aplica el programa

El programa Hoy No Circula opera en las 16 alcaldías de la CDMX y en municipios conurbados del Estado de México como:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Ecatepec

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Tlalnepantla

Tultitlán

Valle de Chalco

Además, también se aplica en las zonas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco.

Calidad del aire hoy en CDMX y Edomex

En su reporte de las 6:00 horas, la Dirección de Monitoreo Atmosférico informó que todas las estaciones indicaban una calidad buena del aire.

Por otra parte, en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, la Red Automática de Monitoreo Atmosférico de la ZMVT sólo daba información de las estaciones Toluca Centro y Metepec, ambas con indicadores de contaminación baja.

Las autoridades actualizan el monitoreo de manera permanente para determinar si existe riesgo para la población o necesidad de activar contingencia ambiental.

¿Cuánto cuesta la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Incumplir con el programa puede derivar en multas de entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a entre 2 mil 346 y 3 mil 519 pesos.

