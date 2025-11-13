Rubén Rocha Moya , actual gobernador de Sinaloa, declaró durante la presentación del libro del periodista Héctor Ponce Tizoc que no ganó la encuesta de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para elegir candidato, pero obtuvo la candidatura por decisión del expresidente Andrés Manuel López Obrador .

El edil de Sinaloa dijo que la persona a quien habían favorecido las encuestas era Luis Guillermo Benítez Torres , exalcalde de Mazatlán.

¿Rocha Moya fue electo "a dedazo"?

Rocha Moya, además, declaró que sostiene una amistad con López Obrador que data desde la época en que él compitió como candidato a la gubernatura, en 1998, bajo las siglas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) , cuando el originario de Tabasco era dirigente del partido.

Durante dicha presentación, el gobernador relató lo que le dijo el entonces presidente del PRD: " cuando lo vi [la encuesta] yo me fui directo a donde decía intención de voto y ya vi que tú tenías por encima, del más cercano, el doble, entonces dije yo: '¿y quién dice que no es Rocha el que debe de ser candidato?' ".

El gobernador justificó esto señalando su larga amistad con el expresidente.

Breve perfil del gobernador de Sinaloa por Morena

Rubén Rocha Moya nació en Badiraguato, dentro del estado que hoy gobierna por Morena, en 1949. Ascendió al mandato de la entidad tras ganar las elecciones de 2021 en la entidad del norte. Es un académico, escritor y político mexicano.

Inició su carrera política como Secretario General de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México para el periodo de 1968 a 1969. Posteriormente, fungió como diputado local de 1983 a 1986. Hasta 2017 fue Coordinador Estatal de Morena, partido que lo postuló en la coalición “Juntos Haremos Historia”, como candidato a senador en 2018.

En 2021, cuando contendió por tercera vez por la gubernatura de Sinaloa, logró obtener más del 50% de la votación total.

Con información de SUN y Gobierno de México.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF