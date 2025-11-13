Este jueves, maestros y maestras de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se manifestaron frente a Palacio Nacional durante "La Mañanera" de la Presidenta Claudia Sheinbaum . Ante estas movilizaciones, la Mandataria desconoció el motivo por el cual las y los docentes se manifiestan.

" ¿Cómo si hay una mesa de diálogo abierta y se está trabajando en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y en otros estados, quieren utilizar la violencia para llegar a Palacio Nacional? ", se preguntó la Presidenta durante la conferencia matutina. Este cuestionamiento por parte de Sheinbaum se deriva después de que el pasado mes de mayo, el Gobierno de México anunció una serie de mejoras laborales, como una subida del 9 % en el salario del gremio magisterial y más días de vacaciones, entre otros acuerdos.

La CNTE mantiene movilizaciones en CDMX

La CNTE, sin embargo, sigue demandando la derogación inmediata de la Ley del ISSSTE y de la reforma educativa de 2019, además de mejores condiciones para las escuelas rurales.

" Se ha planteado en el caso de la ley de ISSSTE, de la que ellos piden la derogación, distintas opciones que seguimos trabajando en ellas, pero el recurso no está disponible para poder hacer esta derogación. Ya se hizo el fondo de pensiones para el bienestar y se está trabajando en otras opciones ", afirmó Sheinbaum.

Los manifestantes, que llegaron al Zócalo de la Ciudad de México como parte del paro de 48 horas, intentaron derribar las vallas, lo que provocó momentos de tensión con los policías capitalinos, quienes les lanzaron gases. Tras no conseguir acceder al centro, los maestros se desplazaron hacia la Cámara de Diputados donde realizarán un plantón.

Con información de SUN y EFE.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF