Royal Caribbean lamenta decisión de SEMARNAT pero se quedará en Mahahual

La cancelación de “Perfect Day” en Mahahual volvió a poner sobre la mesa el choque entre turismo millonario y protección ambiental en Quintana Roo. Mientras Royal Caribbean lamentó la decisión de Semarnat, activistas y habitantes celebran el freno a uno de los proyectos turísticos más polémicos del Caribe mexicano.

Semarnat frena el megaproyecto “Perfect Day” en Mahahual

La empresa Royal Caribbean confirmó que lamenta la decisión de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de no aprobar el proyecto turístico “Perfect Day”, planeado para desarrollarse en Mahahual. A través de un comunicado, la compañía aseguró que respeta a las autoridades ambientales mexicanas, aunque mantiene su postura de que el desarrollo podía representar una inversión importante para la región.

“Mahahual es un lugar especial que merece cuidado y protección. Seguimos creyendo en México y nos sentimos optimistas respecto al potencial de llevar adelante nuestra inversión responsable”, expresó la naviera.

La empresa también adelantó que buscará abrir nuevas conversaciones con distintos actores en las próximas semanas para analizar alternativas que permitan generar empleos, infraestructura y programas comunitarios.

La postura llega apenas días después de que la titular de Semarnat, Alicia Bárcena, anunciara públicamente que el proyecto no será autorizado por el Gobierno federal.

Royal Caribbean no abandonará Mahahual por esta razón

Aunque el Gobierno de México rechazó oficialmente el megaproyecto “Perfect Day México” por sus posibles afectaciones ambientales, eso no significa que Royal Caribbean vaya a desaparecer de Mahahual. De hecho, la empresa ya realizó inversiones millonarias en la zona que explican por qué muchos consideran poco probable un retiro total.

Uno de los puntos más importantes es que la naviera ya adquirió el puerto de Mahahual y decenas de terrenos cercanos. En 2025, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) autorizó la compra del puerto y 34 inmuebles adyacentes por aproximadamente 221 millones de dólares, como parte de la estrategia de expansión turística de la compañía en Quintana Roo.

La operación no solo incluía infraestructura portuaria, sino también una inversión adicional de cientos de millones de dólares para desarrollar “Perfect Day México”, un complejo turístico inspirado en otros parques privados de Royal Caribbean en el Caribe.

¿Qué era “Perfect Day” y por qué causó tanta polémica?

ESPECIAL/Royal Caribbean

El proyecto “Perfect Day México” era impulsado por Royal Caribbean como un enorme complejo turístico enfocado en pasajeros de cruceros internacionales.

La propuesta contemplaba infraestructura de entretenimiento, playas artificiales, restaurantes, piscinas y más de 30 toboganes acuáticos en una zona cercana al Sistema Arrecifal Mesoamericano, uno de los ecosistemas marinos más importantes del planeta.

De acuerdo con reportes internacionales, el complejo esperaba recibir miles de visitantes al día y formaba parte de una inversión turística de gran escala en la costa sur de Quintana Roo. Sin embargo, desde que se dio a conocer el proyecto comenzaron las críticas de organizaciones ambientalistas, habitantes locales y especialistas en conservación marina.

Entre las principales preocupaciones estaban:

Posibles afectaciones a manglares y arrecifes coralinos.

Riesgo para especies protegidas de la zona.

Impacto sobre playas y ecosistemas costeros.

Presión turística excesiva para una comunidad pequeña.

Cambios acelerados en el uso de suelo.

Organizaciones como Greenpeace participaron en campañas de oposición y difundieron análisis sobre los posibles riesgos ecológicos del proyecto. Incluso, una petición digital contra el desarrollo logró reunir millones de firmas y convirtió el tema en tendencia nacional durante semanas.

La decisión oficial de Semarnat

La cancelación tomó fuerza luego de que Alicia Bárcena confirmara públicamente que Semarnat no dará autorización ambiental al proyecto.

“Sabemos que la empresa está buscando desistirse del proyecto, pero nosotros como Semarnat no lo vamos a aprobar”, declaró la funcionaria durante un evento oficial en Ciudad de México.

La decisión también recibió respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien había señalado previamente la importancia de proteger el equilibrio ecológico de Mahahual y del arrecife mesoamericano.

De acuerdo con reportes periodísticos, las autoridades ambientales consideraron que la región posee una alta sensibilidad ecológica por la presencia de manglares, fauna protegida y ecosistemas marinos estratégicos para el Caribe mexicano.

ESPECIAL

Royal Caribbean insiste en que quería una inversión “responsable”

Aunque el proyecto fue rechazado, Royal Caribbean aseguró que sigue interesada en invertir en México. La empresa defendió que el desarrollo contemplaba infraestructura ambiental, creación de empleos y programas comunitarios para Mahahual.

En entrevistas recientes, representantes de la compañía señalaron que el debate alrededor de “Perfect Day” estuvo marcado por la presión en redes sociales y por información que consideran incompleta sobre el proyecto.

La naviera también sostuvo que la Manifestación de Impacto Ambiental presentada ante Semarnat era extensa y contemplaba medidas de mitigación ecológica. Sin embargo, las críticas no disminuyeron y la presión social creció durante los últimos meses.

Mahahual, entre el turismo y la protección ambiental

CANVA

El caso de Mahahual volvió a abrir el debate sobre el modelo turístico en el Caribe mexicano. Mientras algunos habitantes consideraban que “Perfect Day” podía traer empleos e inversión a la región, otros advertían que el proyecto podía modificar de forma irreversible la identidad y los ecosistemas locales.

En redes sociales y foros digitales, la noticia provocó reacciones divididas. Algunos usuarios celebraron la cancelación como una victoria ambiental, mientras otros cuestionaron si el rechazo afectará futuras inversiones turísticas en la zona. Por ahora, Semarnat mantiene firme su postura: el proyecto no será aprobado en Mahahual.

Y aunque Royal Caribbean no cerró la puerta a futuras propuestas en México, la cancelación de “Perfect Day” ya se convirtió en uno de los casos ambientales y turísticos más comentados del año en el país.

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