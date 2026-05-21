Protesta por “Perfect Day México de Mahahual”: horario de la manifestación

La controversia por el megaproyecto turístico en el Caribe mexicano ha escalado hasta la capital del país, generando una fuerte movilización ciudadana sin precedentes. Diversos colectivos ambientales, activistas independientes y ciudadanos preocupados han convocado a una manifestación pacífica este jueves 21 de mayo para exigir la cancelación definitiva de una obra que amenaza severamente la biodiversidad de la región.

¿Cuándo y a qué hora inicia la manifestación?

La cita oficial para los defensores de la naturaleza y la sociedad civil es este jueves 21 de mayo en punto de las 09:00 horas. Los organizadores han pedido extrema puntualidad a los asistentes para iniciar las actividades programadas a tiempo y lograr un mayor impacto mediático ante la llegada de los funcionarios gubernamentales a sus oficinas.

A diferencia de otras movilizaciones masivas en la capital, se trata de una concentración pacífica y estática, por lo que no se tiene prevista una marcha o ruta en movimiento a través de las principales calles de la ciudad. El objetivo principal es visibilizar el rechazo ciudadano directamente frente a las autoridades federales encargadas de la protección y regulación ambiental en nuestro país.

¿Dónde será el punto de reunión en la CDMX?

El epicentro de esta importante protesta ciudadana serán las instalaciones centrales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Este recinto gubernamental se ha convertido en el escenario clave para las exigencias ecológicas, especialmente tras las recientes declaraciones oficiales sobre el futuro del desarrollo turístico en la costa de Quintana Roo.

La dirección exacta para los asistentes es Avenida Ejército Nacional Mexicano 223, ubicada estratégicamente en la colonia Anáhuac I Sección, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo. Debido a la magnitud de la convocatoria y la presencia de medios de comunicación, se recomienda a los automovilistas tomar precauciones por posibles cortes a la circulación en las vías aledañas durante toda la mañana.

¿Por qué protestan contra Perfect Day México?

El polémico proyecto Perfect Day México, impulsado con una inversión millonaria por la reconocida empresa de cruceros Royal Caribbean, pretende construir un enorme parque acuático exclusivo en Mahahual, Quintana Roo. La ambiciosa obra contempla la instalación de 30 toboganes, múltiples piscinas, 12 restaurantes, 24 bares y playas artificiales en una zona de altísima fragilidad ecológica y riqueza natural incalculable.

Organizaciones de gran peso y credibilidad como Sélvame MX y Greenpeace México advierten que este desarrollo amenaza gravemente a los manglares protegidos, los delicados arrecifes coralinos y especies marinas vulnerables como manatíes, delfines y tortugas. Los expertos ambientales consideran que el ecosistema local, situado en un tranquilo pueblo costero de apenas tres mil habitantes, colapsará al no poder soportar la carga masiva de 21 mil visitantes diarios.

Consejos para los asistentes y ciudadanos solidarios

Lleva pancartas creativas: Los colectivos sugieren usar consignas claras y contundentes como "Mahahual no se vende" y "No toboganes, sí a manglares" para visibilizar el mensaje ante las cámaras y transeúntes.

Los colectivos sugieren usar consignas claras y contundentes como "Mahahual no se vende" y "No toboganes, sí a manglares" para visibilizar el mensaje ante las cámaras y transeúntes. Anticipa tu traslado: Las vialidades cercanas a la colonia Anáhuac y la Avenida Ejército Nacional podrían presentar tránsito lento o cierres intermitentes; utiliza alternativas como el transporte público para evitar contratiempos.

Las vialidades cercanas a la colonia Anáhuac y la Avenida Ejército Nacional podrían presentar tránsito lento o cierres intermitentes; utiliza alternativas como el transporte público para evitar contratiempos. Firma la petición digital: Si no puedes asistir presencialmente a la CDMX, las organizaciones invitan a sumar tu firma en las plataformas digitales de Change.org y Greenpeace para apoyar la causa a distancia y aumentar la presión social.

Aunque recientemente autoridades federales anunciaron de manera preliminar que el proyecto no sería aprobado, los activistas mantienen firme la protesta para evitar cualquier cambio de decisión de última hora. Su intención principal es entregar físicamente más de 4 millones de firmas recolectadas y asegurar un compromiso legal, transparente y definitivo que garantice la protección absoluta de la biodiversidad en el Caribe mexicano para las futuras generaciones.

CT