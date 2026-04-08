La mañana de este miércoles fueron cateados tres lugares en San Martín Itunyoso, como parte de las labores de búsqueda e investigación de la desaparición de la joven Roxana López Martínez; al menos uno de estos lugares, es propiedad del presidente municipal Vilgaid López Guadalupe, confirmó la Fiscalía General de Oaxaca.

En los cateos participaron al menos 150 elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal.

Roxana López, de 24 años de edad, desapareció el pasado 20 de febrero de 2026 y fue vista por última vez en San Martín Itunyoso, municipio de la región Mixteca de Oaxaca, perteneciente al distrito de Tlaxiaco.

Familiares de la joven, en declaraciones a la prensa, han asegurado que la última vez que fue vista fue cuando supuestamente ingresó a la casa del presidente municipal, aproximadamente a las 11 de la noche; lugar al que presuntamente fue citada por su novio Dagoberto López Díaz, quien es sobrino del edil de esta población.

Entre las señas particulares de Roxana López se encuentran el tatuaje de una rosa en la muñeca derecha, un tatuaje de un sol en el brazo izquierdo y un tatuaje de una mariposa en el hombro derecho, y una pequeña cicatriz en el lado derecho del rostro.

En el momento de su desaparición, según la ficha de búsqueda, vestía un pantalón pijama de color rojo con cuadros y líneas de color negro, un abrigo largo a la altura de la cadera de color negro con cuadros y líneas de color rojo, negro, blanco y líneas doradas, así como unos tenis marca Puma de color blanco con franjas de color rojo, azul y blanco.

MF