En seguimiento a la investigación por la muerte de ocho personas presuntamente vinculadas a la aplicación de sueros vitaminados en Hermosillo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora llevó a cabo un cateo en un inmueble ubicado en Ciudad Obregón.

El operativo tuvo lugar el pasado 7 de abril en un establecimiento situado sobre la avenida Zacatecas, en la colonia Centro, donde en el rótulo se identificaba como “Clínica Homotoxicológica Obregón”, junto al nombre del doctor Jesús Maximiliano “N”.

Como resultado de la diligencia, las autoridades aseguraron un total de 216 soluciones salinas; de estas, 178 estaban listas para su administración y 38 más permanecían sin preparar.

Durante la inspección, también se localizaron medicamentos diversos, equipos de venoclisis, jeringas, documentación, una libreta con anotaciones, un teléfono celular y otros indicios considerados relevantes para la investigación.

De acuerdo con la Fiscalía, esta acción forma parte de la carpeta iniciada por el delito de homicidio por responsabilidad médica, derivada de diversas líneas de investigación relacionadas con un médico tratante.

En cuanto al manejo de evidencias, los indicios fueron fijados, embalados y asegurados conforme a los protocolos periciales y ministeriales establecidos.

Cabe destacar que en el operativo participaron elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes brindaron apoyo en la diligencia.

Finalmente, la Fiscalía de Sonora informó que continuará dando a conocer avances conforme lo permitan las investigaciones y los tiempos procesales.

MF