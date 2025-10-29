Roban figura de San Judas Tadeo en pleno festejo en Iztapalapa (VIDEO)

A pocas horas del tradicional festejo del 28 de octubre, cuando miles de fieles celebraban a San Judas Tadeo, dos hombres fueron captados por cámaras de seguridad robando una figura de dicho santo en calles de Iztapalapa, Ciudad de México.

En el video difundido en redes sociales se observa a dos motociclistas detenerse frente a una vivienda que tenía un altar dedicado al “santo de las causas imposibles”. Uno de ellos desciende, toma la imagen y ambos escapan en la moto, llevándose la figura en plena víspera de la celebración.

El hurto ocurrió la noche del 27 de octubre, justo cuando los devotos se preparaban para acudir al templo de San Hipólito o montar altares en casa para agradecer favores y pedir nuevos milagros.

Cada 28 de octubre, miles de creyentes acuden vestidos con túnicas verdes y blancas, portando veladoras, flores y ofrendas.

Además del fervor en la capital, destaca en Badiraguato, Sinaloa, la escultura más grande dedicada a San Judas Tadeo: una figura de casi 28 metros elaborada en resina por el artista Fidel Chaídez, ubicada en el parque El Mirador, donde cada año se reúnen cientos de peregrinos.

¿Quién fue San Judas Tadeo?

El nombre “Judas” proviene del hebreo y puede traducirse como “alabanza a Dios”, mientras que “Tadeo” significa “valiente en la fe”. Según la tradición, Judas Tadeo era primo de Jesús, pues compartía parentesco con Santa Ana y San Joaquín, los padres de la Virgen María.

Siguiendo el camino de Cristo, se convirtió en uno de sus doce apóstoles. El sobrenombre “Tadeo” se utilizó para diferenciarlo de Judas Iscariote, el discípulo que traicionó a Jesús.

San Judas Tadeo es venerado como un santo milagroso porque, según la fe católica, intercede ante Dios para que las oraciones de sus devotos sean escuchadas, sin importar la dificultad de sus peticiones. Los creyentes confían en que siempre responde a quienes lo invocan con fe y devoción.

