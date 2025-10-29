El ex subsecretario de Turismo, Simón “N” volvió a estar en el ojo público tras negar en redes sociales que se encuentre detenido, pese a que la Fiscalía de la Ciudad de México confirmó que existen dos órdenes de aprehensión vigentes en su contra.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), ambos procesos penales se derivan de la inasistencia del exfuncionario a audiencias judiciales. La primera investigación, iniciada en diciembre de 2021, está relacionada con delitos contra el ambiente y responsabilidad de directores responsables de obra, debido a la construcción de un inmueble que incumplía la normatividad. Simon no acudió a las audiencias convocadas en agosto de 2022 y en agosto de este año.

La segunda orden de aprehensión data de noviembre de 2021 y se vincula con un caso de amenazas y daño en propiedad ajena doloso. Según la Fiscalía, el ex subsecretario acumuló cinco inasistencias entre diciembre de 2021 y octubre de 2022, lo que derivó en la orden de aprehensión librada el 4 de agosto de 2022, misma que continúa vigente.

Durante la mañana del miércoles 29 de octubre, circuló información sobre la supuesta detención de Simón en Portugal, versión que él mismo desmintió a través de su cuenta de X. “Mexicanos: Estoy perfectamente bien.Me quisieron matar y además inventarme mil cosas más. Estoy bien y bien de salud. Los quiero, voy a descansar hoy”, escribió, compartiendo también una entrevista que sostuvo ese mismo día con el periodista Luis Cárdenas. Posteriormente, el comunicador confirmó la autenticidad de la videollamada y compartió imágenes del encuentro virtual.

Sin embargo, esta tarde la Fiscalía dio a conocer la situación legal de Simón, “quien fue detenido en Portugal con fines de extradición y actualmente se encuentra sujeto a medidas cautelares mientras continúa el procedimiento de extradición en ese país.”

La #FiscalíaCDMX informa sobre la situación legal de Simón “N", quien fue detenido en Portugal con fines de extradición y actualmente se encuentra sujeto a medidas cautelares mientras continúa el procedimiento de extradición en ese país.



