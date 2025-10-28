Día de San Judas Tadeo 2025: ¿por qué se celebra el 28 de octubre?

En el calendario católico hoy es un día de celebración, y los mexicanos creyentes se hacen presentes en múltiples iglesias para demostrarle su devoción a este santo, especialmente en el Templo De San Hipólito y San Casiano en la Ciudad de México, el cual es la sede principal del también conocido como el patrón de las causas perdidas y los casos desesperados.

Para conocer más, acerca de San Judas Tadeo es necesario conocer acerca de su labor religiosa, comenzando porque él fue uno de los doce apóstoles elegidos directamente por Jesús y en los evangelios se le refiere a menudo como “el hermano del Señor”. Además, es considerado el autor de una de las cartas del Nuevo Testamento, la cual que lleva su nombre. En este apartado de la biblia, aborda temas de fe y perseverancia, instando a los creyentes a mantenerse firmes en sus convicciones y a luchar contra las enseñanzas equivocadas.

Uno de los hitos en la historia de San Judas Tadeo es su labor misionera, lo que lo llevó a convertirse en mártir, esto como logro de su dedicación y compromiso con la fe cristiana.

Ante este panorama eclesiástico, miles de personas salen cada año en peregrinación el día 28 de octubre, con motivo de demostrar gratitud ante la intercesión del santo en sus problemáticas, algunos le piden ayuda para encontrar trabajo y sustento económico, otros más, piden por salud para sí mismos o un familiar enfermo de gravedad. Son miles las historias de personas que se han encomendado a San Judas Tadeo y sus vidas han cambiado de manera positiva.

Cabe resaltar que su labor religiosa terminó de manera trágica. Durante años predicó por Persia y finalmente se reunió con San Simón en Mesopotamia, lugar en el que ambos fueron martirizados, su compañero fue asesinado a sierras, mientras que él fue decapitado con un hacha. Al morir en la misma jornada, su festividad en Occidente quedó pactada para ser celebrada de forma conjunta, en el emblemático 28 de octubre.

CT