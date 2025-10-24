GP México 2025: ¿Dónde se ubican los estacionamientos más cercanos?

El Gran Premio de México 2025 se llevará a cabo a partir de este 24 hasta el 26 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez y se perfila como uno de los eventos deportivos más destacados del año, es por ello que los asistentes deben tener presente que no habrá estacionamiento disponible dentro del autódromo, por lo que es fundamental conocer las alternativas de movilidad para acceder al evento de manera cómoda y segura.

Ante esta situación, en su plan de movilidad, los organizadores presentaron una serie de alternativas que los fanáticos de la Fórmula 1 pueden seguir para realizar un desplazamiento cómodo, efectivo y rápido hacia el Autódromo. Como primera alternativa, se sugiere que los asistentes al GP de México lleguen en automóvil y dejen sus vehículos en algunos puntos estratégicos de la ciudad:

Estadio Azteca – Calzada de Tlalpan esquina con Circuito Azteca, debajo del puente.

Plaza Carso – Calle Presa Falcón 369.

Auditorio Nacional – zona de lanzadera en Av. Paseo de la Reforma 50, Polanco, junto al Parque Campo Marte.

Expo México Santa Fe – frente al banco BBVA, en Av. Santa Fe 270.

Hipódromo de las Américas – Av. del Conscripto 311, acceso a Centro Banamex.

En cada uno de estos lugares se habilitará un servicio de transporte especial con autobuses que trasladarán a los asistentes hacia el Autódromo Hermanos Rodríguez y de regreso a sus puntos de origen. Los recorridos operarán de 07:00 a 19:00 horas, utilizando unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), del Servicio de Transportes Eléctricos (STE) y del Organismo Regulador de Transporte (ORT).

La organización del GP de México 2025 informó que las rutas de transporte especiales estarán disponibles únicamente para los asistentes que cuenten con boleto, conectando las estaciones de Transportación Remota con el autódromo. No habrá estacionamiento dentro del recinto, por lo que este sistema permitirá también el regreso al mismo punto de partida.

Las estaciones de Transportación Remota operarán de manera continua y estarán ubicadas estratégicamente en distintos sectores de la ciudad para facilitar el acceso.

Otra alternativa es la renta de estacionamientos cercanos al autódromo, se ofrecen diversas opciones con distintos accesos y distancias a las puertas del evento:

Parking Luna: Cerca de la Puerta 1, a 500 metros y 7 minutos a pie; acceso por Circuito Interior hacia Avena.

Parking Luxe: Próximo a la Puerta 14, a 950 metros y 13 minutos caminando; opción alternativa hacia la Puerta 1 a 1 km (14 minutos); acceso por Eje 4 hasta Canal de Río Churubusco.

Parking Avena: A 650 metros de la Puerta 1 (9 minutos a pie) y 1.4 km de la Puerta 14 (19 minutos); acceso por Circuito Interior → Churubusco → vuelta en Añil.

Parking Carlos A. Lindberg: Ubicado a 950 metros de la Puerta 9 (15 minutos) y 1.3 km de la Puerta 8 (19 minutos); acceso por Av. Zaragoza → Lindberg.

Parking Plaza Churubusco: A 2.7 km de la Puerta 1, 22 minutos en transporte público o 38 minutos caminando; acceso por Av. Río Churubusco.

Parking Mega Soriana Chabacano: Frente a la estación de metro Chabacano (Línea 9, color café); a 5.4 km de la Puerta 6, 17 minutos en transporte público; acceso por Viaducto Río de la Piedad → Estación Ciudad Deportiva.

Parking Hotel Holiday Inn: Dos rutas de acceso:

Viaducto Río de la Piedad → calle Añil → Puerta 4.



Viaducto Río de la Piedad → Río Churubusco → retorno en Añil. Puertas cercanas: Puerta 6 a 3 km (45 minutos) y Puerta 1 a 4 km (1 hora).

Con estas opciones, los asistentes podrán planear su llegada al autódromo de manera más organizada, asegurando una entrada y salida más cómoda durante el Gran Premio de México 2025.

YC