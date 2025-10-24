El Gabinete de Seguridad detuvo a Jair Francisco "N", alias "H4", en un operativo en el Estado de México.

Se trata del hijo de Juan Francisco Patrón Sánchez, "H2", el capo del cártel de Los Beltrán Leyva que fue abatido por la Marina Armada en febrero de 2017, durante un operativo en el estado de Nayarit.

Según el Registro Nacional de Detenciones (RND), Jair Francisco fue detenido este viernes por el Gabinete de Seguridad, integrado por la Marina, Ejército, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República. El estatus de la detención se encuentra en traslado.

De acuerdo con la ficha, a Jair Francisco, alias "H4", se le describe como una persona de aproximadamente 30 años, complexión robusta, cabello negro, ojos cafés, barba cerrada, tez morena clara de aproximadamente 1.65 metros.

"Cuenta con una orden de aprehensión vigente con fines de extradición a los Estados Unidos por los delitos de narcotráfico, asociación delictuosa, contra la salud, uso de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, así como operaciones con recursos de procedencia ilícita", cita la publicación del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Al momento de su captura, vestía un pants de color negro con blanco, tenis blancos con negro, indica el Registro Nacional de Detenciones.

