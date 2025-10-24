Metro CDMX: Así puedes adoptar un perro fácil y gratis

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro ofrece a los capitalinos una oportunidad única para darle un nuevo hogar a los perros rescatados de sus instalaciones.

A través del Centro de Transferencia Canina (CTC), el organismo impulsa un programa de adopción gratuita y sencilla, donde cada mascota recibe atención veterinaria y cuidados antes de integrarse a su nueva familia.

Un proceso rápido y sin costo

Adoptar a uno de estos caninos es un trámite accesible y bien organizado. El primer paso es descargar y llenar el formato de adopción, disponible en el portal del Metro. Posteriormente, los interesados deben acudir al Centro de Transferencia Canina, ubicado en Avenida de las Culturas s/n, colonia El Rosario, Alcaldía Azcapotzalco, justo frente a la estación del Metrobús Colegio de Bachilleres 1 (Línea 6). El horario de atención es de lunes a domingo, de 10:00 a 17:00 horas, y se pueden solicitar informes al correo ctc@metro.cdmx.gob.mx.

Requisitos básicos

Para completar el trámite, se deben presentar algunos documentos:

Copia del INE u otra identificación oficial.

Comprobante de domicilio reciente (no mayor a tres meses) de luz, agua, predial o teléfono.

Una vez entregada la documentación, se programará una visita domiciliaria para verificar que el entorno sea adecuado para la mascota, si se cumple con los requisitos, se agenda la fecha de entrega del perro adoptado.

Perros listos para un nuevo hogar

Los caninos entregados por el CTC son bañados, esterilizados y desparasitados, garantizando que estén en óptimas condiciones de salud. La mayoría proviene de rescates dentro de las instalaciones del Metro, donde son atendidos y rehabilitados por personal especializado antes de ser puestos en adopción.

Con este programa, el Metro CDMX no solo busca dar una segunda oportunidad a los animales en situación vulnerable, sino también fomentar la adopción responsable entre los ciudadanos. Una iniciativa que demuestra que ayudar a un amigo de cuatro patas puede ser más fácil —y gratificante— de lo que muchos imaginan.

