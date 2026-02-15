Riña entre militares termina en enfrentamiento armado en Chiapas

Un enfrentamiento a balazos entre elementos del 91 Batallón de Infantería dejó como saldo un soldado herido por impactos de arma de fuego, confirmaron fuentes oficiales.

Los hechos ocurrieron entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, cuando los militares regresaban a la Base Aérea El Copalar, ubicada en este municipio. El intercambio de disparos se registró sobre la carretera Panamericana, a unos cinco kilómetros del entronque que conduce a las instalaciones castrenses.

De acuerdo con información preliminar, horas antes los soldados habrían protagonizado una riña en Comitán, a donde acudieron para celebrar el Día del Amor y la Amistad. Según una fuente oficial, el altercado se originó aparentemente bajo los efectos del alcohol.

La confrontación se extendió por varios kilómetros hasta que, presuntamente, los agresores accionaron armas de fuego contra el vehículo en el que viajaban los militares.

Como consecuencia del ataque, un soldado —cuya identidad y rango no han sido revelados— resultó herido tras recibir al menos dos disparos en el cuerpo. Únicamente se informó que es originario de Veracruz.

Ante la gravedad de las lesiones, sus compañeros regresaron a Comitán para ingresarlo al Hospital Regional, mientras que el otro grupo involucrado se dio a la fuga.

Hasta la tarde de este domingo, ninguna autoridad había confirmado la detención de los presuntos responsables. Tampoco se ha dado a conocer el estado de salud del militar lesionado.

Una fuente consultada señaló que los agresores, de quienes no se ha precisado si también pertenecen al 91 Batallón de Infantería, se encontraban en estado de ebriedad. “Fue un pleito provocado por las copas”, sostuvo.

MF