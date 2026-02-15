La Fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono fue activada este jueves en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) tras registrarse concentraciones horarias máximas de ozono de 158 ppb en Ajusco Medio y 157 ppb en la estación Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA), ubicadas en las alcaldías de Tlalpan y Coyoacán, Ciudad de México, informó la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

La medida se tomó con base en los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas de la Ciudad de México y del Estado de México, debido a condiciones meteorológicas que favorecieron la formación y acumulación de ozono: un sistema anticiclónico que generó cielo despejado, viento débil y temperaturas de hasta 28 °C, lo que redujo la ventilación del aire y permitió que el contaminante alcanzara niveles altos.

El objetivo principal de declarar esta contingencia es disminuir la exposición de la población al aire contaminado y reducir los riesgos para la salud, así como frenar la generación de contaminantes que agravan la calidad del aire en la megaciudad.

Recomendaciones para la población

Mantenerse informado sobre la calidad del aire y seguir las alertas oficiales.

Evitar la exposición al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas, cuando el ozono alcanza sus picos más altos.

Suspender o posponer actividades al aire libre como deportes, eventos cívicos o recreativos en ese horario.

Evitar fumar, especialmente en espacios cerrados, y reducir el uso de productos con solventes o aerosoles que contribuyan a la contaminación.

Recargar gasolina fuera de las horas pico de sol (antes de las 10:00 horas o después de las 18:00 horas) para disminuir emisiones.

X / CAMegalópolis

Restricciones y excepciones vehiculares

Mañana lunes deberán suspenderse la circulación varios grupos de vehículos de uso particular de acuerdo con hologramas y terminación de placa.

Están exentos de la medida vehículos eléctricos, híbridos y aquellos con hologramas exentos, además de unidades de emergencia, servicios públicos, transporte escolar y vehículos para personas con discapacidad.

Las autoridades ambientales locales y federales continuarán monitoreando la calidad del aire y actualizarán a la población sobre la evolución de la contingencia en los siguientes boletines oficiales.

EE