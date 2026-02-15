Domingo, 15 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE México

México |

Resultados del Sorteo Especial 309 de la Lotería Nacional del 15 de febrero

Este martes se celebra el Sorteo Especial con un premio mayor de 27 millones de pesos

Por: Sergio Alejandro Velázquez

El Sorteo Especial 309 se realiza este domingo a las 20:00 horas y podrás saber si ganaste el premio mayor en EL INFORMADOR. UNSPLASH.

Una vez al mes la Lotería Nacional brinda una oportunidad para tentar a la suerte con el Sorteo Especial, uno de los más esperados por los amantes del azar. En esta ocasión, la edición número 309 se celebra este domingo 15 de febrero del 2026, ofreciendo a los participantes la posibilidad de ganar un atractivo premio mayor.

El Sorteo Especial ha ganado popularidad entre los jugadores frecuentes gracias a sus importantes premios y su carácter conmemorativo.

El premio mayor que estará en juego este martes asciende a 27 millones de pesos, distribuidos en dos series, lo que representa una excelente oportunidad para quienes compren su cachito. Si la suerte te acompaña, podrías convertirte en uno de los grandes ganadores de este emblemático sorteo que mes tras mes mantiene viva la tradición y la esperanza de miles de personas.

Participar es muy sencillo: puedes adquirir tu boleto en los puntos de venta autorizados o a través de la página oficial de la Lotería Nacional. Con tan solo 60 pesos por cachito, podrías ser el próximo afortunado en cambiar tu vida.

Los resultados del Sorteo Especial se darán a conocer este martes en punto de las 20:00 horas. Si participaste, no olvides consultar los números ganadores a través de EL INFORMADOR.

Resultados del Sorteo Especial 309

