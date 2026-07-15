La Secretaría de Educación Pública (SEP) ya publicó el calendario escolar 2026-2027, un documento que no solo define el inicio y el fin de las clases, sino también los días de suspensión, vacaciones y sesiones del Consejo Técnico Escolar (CTE) que impactarán el calendario de millones de estudiantes de educación básica. Uno de los aspectos que más llama la atención de madres, padres y tutores es el número de Consejos Técnicos Escolares, ya que estas reuniones representan días sin clases para los alumnos y, en varios casos, generan fines de semana largos durante el ciclo escolar.De acuerdo con el calendario oficial publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), durante el ciclo escolar 2026-2027 se realizarán ocho sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar.Estas reuniones están destinadas al trabajo académico y de planeación del personal docente, por lo que los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria no asistirán a clases en esas fechas.Las sesiones quedaron programadas para los siguientes viernes:El calendario oficial establece que el próximo ciclo escolar tendrá 185 días efectivos de clases para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional en los niveles de preescolar, primaria y secundaria.Las actividades comenzarán el lunes 31 de agosto de 2026 y concluirán el viernes 9 de julio de 2027, cuando dará inicio el periodo vacacional de verano.Además de las suspensiones por fechas cívicas, las sesiones del Consejo Técnico Escolar provocarán varios fines de semana largos, ya que se realizan los viernes.En total, el calendario contempla 10 puentes escolares, de los cuales dos serán megapuentes de cuatro días consecutivos.Del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2026Del 29 de enero al 1 de febrero de 2027 Puentes de tres días Además de los Consejos Técnicos, la SEP contempla diversas suspensiones de labores por conmemoraciones nacionales.Las fechas sin actividades escolares serán:El calendario también define los dos principales periodos vacacionales para los estudiantes de educación básica.Vacaciones de invierno Vacaciones de Semana Santa Para el próximo ciclo escolar, la SEP contempla:Con este calendario, las familias podrán planificar con anticipación las actividades escolares, vacaciones y descansos oficiales que tendrán los alumnos durante el ciclo escolar 2026-2027.EE