La Secretaría de Educación Pública (SEP) ya publicó el calendario escolar 2026-2027 , un documento que no solo define el inicio y el fin de las clases, sino también los días de suspensión, vacaciones y sesiones del Consejo Técnico Escolar (CTE) que impactarán el calendario de millones de estudiantes de educación básica.

Uno de los aspectos que más llama la atención de madres, padres y tutores es el número de Consejos Técnicos Escolares, ya que estas reuniones representan días sin clases para los alumnos y, en varios casos, generan fines de semana largos durante el ciclo escolar.

¿Cuántos Consejos Técnicos habrá en el ciclo escolar 2026-2027?

De acuerdo con el calendario oficial publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), durante el ciclo escolar 2026-2027 se realizarán ocho sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar.

Estas reuniones están destinadas al trabajo académico y de planeación del personal docente, por lo que los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria no asistirán a clases en esas fechas.

Las sesiones quedaron programadas para los siguientes viernes:

25 de septiembre de 2026

30 de octubre de 2026

27 de noviembre de 2026

29 de enero de 2027

26 de febrero de 2027

30 de abril de 2027

28 de mayo de 2027

25 de junio de 2027

¿Cuándo inicia y termina el ciclo escolar 2026-2027?

El calendario oficial establece que el próximo ciclo escolar tendrá 185 días efectivos de clases para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional en los niveles de preescolar, primaria y secundaria.

Las actividades comenzarán el lunes 31 de agosto de 2026 y concluirán el viernes 9 de julio de 2027, cuando dará inicio el periodo vacacional de verano.

Los Consejos Técnicos generarán varios puentes durante el año

Además de las suspensiones por fechas cívicas, las sesiones del Consejo Técnico Escolar provocarán varios fines de semana largos, ya que se realizan los viernes.

En total, el calendario contempla 10 puentes escolares, de los cuales dos serán megapuentes de cuatro días consecutivos.

Puentes vacacionales del ciclo escolar 2026-2027

Del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2026

Viernes 30 de octubre: Consejo Técnico Escolar.

Sábado 31 de octubre.

Domingo 1 de noviembre.

Lunes 2 de noviembre: suspensión por Día de Muertos.

Del 29 de enero al 1 de febrero de 2027

Viernes 29 de enero: Consejo Técnico Escolar.

Sábado 30 de enero.

Domingo 31 de enero.

Lunes 1 de febrero: suspensión por el aniversario de la Constitución.

Puentes de tres días

Del 25 al 27 de septiembre de 2026.

Del 14 al 16 de noviembre de 2026.

Del 27 al 29 de noviembre de 2026.

Del 26 al 28 de febrero de 2027.

Del 13 al 15 de marzo de 2027.

Del 30 de abril al 2 de mayo de 2027.

Del 28 al 30 de mayo de 2027.

Del 25 al 27 de junio de 2027.

¿Qué días no habrá clases por suspensión oficial?

Además de los Consejos Técnicos , la SEP contempla diversas suspensiones de labores por conmemoraciones nacionales.

Las fechas sin actividades escolares serán:

16 de septiembre de 2026, por el aniversario de la Independencia de México.

2 de noviembre de 2026, por el Día de Muertos.

16 de noviembre de 2026, por la conmemoración de la Revolución Mexicana.

1 de febrero de 2027, por el aniversario de la Constitución.

15 de marzo de 2027, por el natalicio de Benito Juárez.

5 de mayo de 2027, por la Batalla de Puebla.

Vacaciones del ciclo escolar 2026-2027

El calendario también define los dos principales periodos vacacionales para los estudiantes de educación básica.

Vacaciones de invierno

Inicio: lunes 21 de diciembre de 2026.

Fin: miércoles 6 de enero de 2027.

Regreso a clases: jueves 7 de enero de 2027.

Vacaciones de Semana Santa

Del 22 de marzo al 2 de abril de 2027.

Regreso a clases: lunes 5 de abril de 2027.

Datos clave del calendario escolar 2026-2027

Para el próximo ciclo escolar, la SEP contempla:

185 días efectivos de clases .

efectivos de . 8 sesiones del Consejo Técnico Escolar .

sesiones del . 10 fines de semana largos , incluidos dos megapuentes .

, incluidos . Dos periodos vacacionales principales: invierno y Semana Santa .

. Inicio de clases: 31 de agosto de 2026.

31 de agosto de 2026. Fin del ciclo escolar: 9 de julio de 2027.

Con este calendario, las familias podrán planificar con anticipación las actividades escolares, vacaciones y descansos oficiales que tendrán los alumnos durante el ciclo escolar 2026-2027.

EE