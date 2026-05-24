Rescatan a 90 personas atrapadas por fuertes vientos en el Golfo de México

Un total de 90 personas que practicaban actividades acuáticas como paddleboard y kayak en aguas del Golfo de México quedaron atrapadas mar adentro debido a las fuertes rachas de viento que comenzaron a intensificarse de manera repentina. Ante la situación de riesgo, fue necesaria la intervención de lancheros de la zona y elementos de Protección Civil, quienes participaron en las labores de rescate para poner a salvo a los deportistas y turistas afectados.

El incidente ocurrió frente a las costas de la zona conurbada de Veracruz y Boca del Río, donde las condiciones climáticas complicaron el retorno de los participantes hacia la orilla. Como resultado de este percance, 16 personas requirieron atención médica tras presentar diversas afectaciones físicas y emocionales. De ellas, dos sufrieron crisis nerviosas derivadas de la tensión y el miedo ocasionados por la emergencia, mientras que otras 14 resultaron con lesiones provocadas por picaduras de erizo al intentar resguardarse o regresar a tierra firme.

Los hechos ocurrieron la mañana de hoy, cuando diversos grupos de turistas en kayaks y tablas salieron a las 05:30 horas de las playas de Boca del Río con rumbo a la Isla de Sacrificios, donde los atrapó mal tiempo: vientos y oleajes fuertes.

En el mar sufrieron caídas de sus kayaks y tablas, por lo que un grupo debió sujetarse en una boya ubicada en las cercanías de la Isla de Sacrificios, en medio de crisis nerviosas y falta de apoyo.

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Elementos de Protección Civil lograron rescatar a las 90 personas

Lancheros y prestadores de servicio acudieron a ayudar, luego se sumaron elementos de protección civil municipal, quienes lograron rescatar a 90 personas que contrataron los servicios de las empresas Bruma, Mango Paddle, y Conoce Veracruz.

Afectadas denunciaron que las compañías carecían de protocolos de ayuda y en el momento de la emergencia estaban más preocupados por las tablas, remos y kayaks.

De acuerdo con los reportes municipales, aunque se brindaron un total de 16 atenciones médicas, ninguna de las personas requirió traslado hospitalario y todas pudieron retirarse por sus propios medios.

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