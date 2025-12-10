Inapam: Estos son los lugares donde puedes obtener tu tarjeta en la CDMX

La tarjeta Inapam es uno de los beneficios más populares y valorados en toda la República Mexicana, ya que permite acceder a cientos de ventajas y descuentos que, además de ser válidos en todo el país, ayudan a mejorar la calidad de vida de los beneficiarios y a cuidar su economía.La credencial es expedida por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) como parte de su compromiso de respetar, visibilizar y atender las necesidades personales y económicas de los adultos mayores.Entre los principales beneficios que ofrece se encuentra la posibilidad de obtener descuentos en transporte, aerolíneas, supermercados, actividades recreativas, medicamentos, consultas médicas, asesoría legal, servicios y muchos otros ámbitos. Asimismo, facilita el acceso a programas de integración, educativos y talleres.Más que una ayuda, la credencial Inapam se ha convertido en una herramienta clave para que los adultos mayores mantengan su independencia y desarrollen aptitudes que les permitan integrarse plenamente a la sociedad.Tramitar la tarjeta Inapam es un proceso sencillo y no requiere mucho tiempo, por lo que, si estás interesado en obtener tu credencial en este 2026, a continuación te compartimos todos los detalles que necesitas saber.Para realizar el trámite, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:El trámite es obligatoriamente presencial y puede realizarse en los diferentes módulos ubicados en la Ciudad de México. A continuación, la lista:Álvaro ObregónAzcapotzalcoBenito JuárezIztapalapaCuauhtémocGustavo A. MaderoTlalpanVenustiano Carranza El trámite para solicitar la credencial Inapam es completamente gratuito y está disponible para todas las personas que cumplen con los requisitos. Al acudir a un módulo, la entrega es inmediata y la tarjeta no tiene fecha de vencimiento.La tarjeta Inapam representa una herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, ya que les brinda acceso a múltiples apoyos, descuentos y programas que favorecen su bienestar e integración social. Al ser un trámite sencillo y gratuito, obtenerla es una gran oportunidad para aprovechar todos los beneficios que ofrece en esta etapa de la vida.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *XP