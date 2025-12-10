Inapam: Estos son los lugares donde puedes obtener tu tarjeta en la CDMX

La tarjeta Inapam es uno de los beneficios más populares y valorados en toda la República Mexicana, ya que permite acceder a cientos de ventajas y descuentos que, además de ser válidos en todo el país, ayudan a mejorar la calidad de vida de los beneficiarios y a cuidar su economía.

La credencial es expedida por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) como parte de su compromiso de respetar, visibilizar y atender las necesidades personales y económicas de los adultos mayores.

Entre los principales beneficios que ofrece se encuentra la posibilidad de obten er descuentos en transporte, aerolíneas, supermercados, actividades recreativas, medicamentos, consultas médicas, asesoría legal, servicios y muchos otros ámbitos. Asimismo, facilita el acceso a programas de integración, educativos y talleres.

Más que una ayuda, la credencial Inapam se ha convertido en una herramienta clave para que los adultos mayores mantengan su independencia y desarrollen aptitudes que les permitan integrarse plenamente a la sociedad.

Tramitar la tarjeta Inapam es un proceso sencillo y no requiere mucho tiempo, por lo que, si estás interesado en obtener tu credencial en este 2026, a continuación te compartimos todos los detalles que necesitas saber.

¿Qué requisitos debo cumplir para obtener la tarjeta Inapam?

Para realizar el trámite, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Tener 60 o más años de edad.

Contar con un acta de nacimiento legible.

Presentar una identificación oficial (INE, pasaporte, cédula profesional o carta de identidad).

Acudir con el CURP actualizado.

Comprobante de domicilio reciente (no mayor a seis meses).

Fotografía tamaño infantil reciente, fondo blanco, sin lentes ni gorra.

Completar el trámite en alguno de los módulos de atención.

¿Dónde tramitar la tarjeta Inapam en la CDMX?

El trámite es obligatoriamente presencial y puede realizarse en los diferentes módulos ubicados en la Ciudad de México. A continuación, la lista:

Álvaro Obregón

Av. de los Insurgentes s/n

Calle Peral s/n, colonia Jalalpa el Grande

Calle Pedro Aguirre Cerda No. 66, colonia Ampliación Presidentes

Azcapotzalco

1er Callejón del Rosario No. 11, colonia Pueblo Santa Bárbara

Calle Rafael Alducín s/n, colonia Unidad Habitacional Presidente Madero

Av. 22 de Febrero No. 423, colonia Barrio San Marcos

Benito Juárez

Av. Dr. José María Vértiz 543, colonia Narvarte

Av. Universidad 150, colonia Narvarte

Iztapalapa

Av. San Rafael Atlixco 275, colonia Guadalupe del Moral

Av. Genaro Estrada 127, colonia Santa Cruz Meyehualco

Cuauhtémoc

Plaza de la República s/n, colonia Tabacalera

República de Argentina 8, colonia Centro

Gustavo A. Madero

Av. Politécnico Nacional esquina Cerrada Otavalo, colonia Lindavista

Calle Corona del Rosal s/n, colonia Guadalupe Proletaria

Tlalpan

Benito Juárez 12, colonia Toriello Guerra

Av. Miguel Hidalgo s/n, colonia Pueblo San Miguel Ajusco

Venustiano Carranza

Calle Lázaro Pavia, colonia Jardín Balbuena

Av. Fray Servando Teresa de Mier, colonia Jardín Balbuena

El trámite para solicitar la credencial Inapam es completamente gratuito y está disponible para todas las personas que cumplen con los requisitos. Al acudir a un módulo, la entrega es inmediata y la tarjeta no tiene fecha de vencimiento.

La tarjeta Inapam representa una herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, ya que les brinda acceso a múltiples apoyos, descuentos y programas que favorecen su bienestar e integración social. Al ser un trámite sencillo y gratuito, obtenerla es una gran oportunidad para aprovechar todos los beneficios que ofrece en esta etapa de la vida.

