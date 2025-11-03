Reportan robo a Rocío Sánchez Azuara en famoso centro comercial de Polanco

La conductora de televisión, Rocío Sánchez Azuara fue víctima de la delincuencia en la Ciudad de México, luego de que le sustrajeran su bolso mientras realizaba compras en una tienda departamental ubicada en la zona de Polanco.

De acuerdo con información difundida por el periodista Carlos Jiménez, el incidente ocurrió hace algunos días dentro del centro comercial, donde los responsables se apoderaron del bolso de la presentadora, que contenía dinero en efectivo, tarjetas bancarias y documentos personales.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables del robo.

Hasta el momento, Sánchez Azuara no ha emitido declaraciones públicas sobre el incidente.

Este caso se suma a otras denuncias ciudadanas difundidas en redes sociales, donde usuarios reportan robos e intentos de asalto en el interior y los alrededores del mismo complejo comercial, señalando deficiencias en la seguridad privada del lugar.

