Si eres jefa de familia o madre soltera en el Estado de México, este nuevo programa podría ayudarte a adquirir conocimientos técnicos y herramientas sin costo. El registro ya está abierto y las interesadas pueden realizar el trámite por internet durante los primeros días de junio de 2026.

Edomex abre convocatoria para el programa Mujeres Plomeras 2026

El Gobierno del Estado de México (Edomex) lanzó una nueva convocatoria dirigida a mujeres mayores de edad que sean jefas de familia o madres solteras. Se trata del programa Mujeres Plomeras 2026, impulsado por la Secretaría del Agua del Estado de México, cuyo objetivo es brindar capacitación y herramientas para realizar trabajos básicos de plomería en el hogar.

La iniciativa está disponible para habitantes de los 125 municipios mexiquenses y busca fortalecer la participación de las mujeres en actividades relacionadas con la gestión y el mantenimiento de los servicios de agua en sus viviendas.

CANVA

Además de ofrecer conocimientos prácticos, el programa busca generar oportunidades de desarrollo económico para las participantes mediante la adquisición de nuevas habilidades.

¿Qué apoyo recibirán las beneficiarias?

A diferencia de otros programas sociales, Mujeres Plomeras 2026 no contempla la entrega de dinero en efectivo. Las mujeres seleccionadas recibirán un paquete de herramientas de plomería, así como acceso a un curso de capacitación teórico-práctico donde aprenderán técnicas básicas para realizar instalaciones, reparaciones y mantenimiento relacionados con el suministro de agua en sus hogares.

De acuerdo con la convocatoria, el propósito es contribuir a la reducción del desperdicio de agua en las viviendas y fomentar una mayor participación femenina en actividades tradicionalmente desempeñadas por hombres.

La capacitación incluirá conocimientos sobre el uso correcto de herramientas, materiales y procedimientos necesarios para resolver problemas comunes relacionados con fugas, instalaciones y reparaciones domésticas.

¿Quiénes pueden solicitar el apoyo?

La convocatoria está dirigida exclusivamente a:

Mujeres mayores de 18 años.

Jefas de familia.

Madres solteras.

Habitantes de alguno de los 125 municipios del Estado de México.

Las interesadas deberán cumplir con los requisitos establecidos y completar el proceso de inscripción dentro del periodo habilitado por las autoridades estatales.

Requisitos para registrarse al programa

Las mujeres que deseen participar deberán contar con la siguiente documentación:

Formato de registro de solicitante al programa Mujeres Plomeras.

Acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de tres meses o constancia de residencia expedida por la autoridad local.

Las autoridades recomiendan tener todos los documentos disponibles antes de iniciar el trámite para agilizar el proceso de inscripción.

Paso a paso: así puedes hacer el registro en línea

La inscripción puede realizarse a través de internet mediante la plataforma habilitada por la Secretaría del Agua del Estado de México.

Las solicitantes deberán seguir estos pasos:

Ingresar al portal oficial del programa Mujeres Plomeras.

Capturar sus datos personales, incluyendo nombre completo, fecha de nacimiento y CURP.

Registrar la información correspondiente a su domicilio particular.

Completar cada uno de los apartados solicitados por el sistema.

Revisar que toda la información proporcionada sea correcta.

Enviar la solicitud electrónica.

Una vez concluido el proceso, el sistema generará un número de folio, documento fundamental para dar seguimiento al trámite. Las autoridades recomiendan guardar este número en un lugar seguro, ya que será necesario para consultar el estatus de la solicitud.

También existe registro presencial

Para quienes prefieran realizar el trámite de manera presencial, el Gobierno del Estado de México habilitó un módulo de atención en la Dirección General de Derecho Humano al Agua, Planeación y Ordenamiento.

La oficina se encuentra ubicada en Horacio Zúñiga número 206, cuarto piso, colonia Morelos Primera Sección, C.P. 50120, Toluca de Lerdo, Estado de México.

El horario de atención es de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.

Esta opción está disponible para aquellas personas que requieran orientación adicional o tengan dificultades para completar el proceso por internet.

¿Por qué fue creado este programa?

CANVA

De acuerdo con la convocatoria, el programa tiene varios objetivos. Por un lado, busca disminuir el desperdicio de agua en los hogares mediante la capacitación de mujeres capaces de detectar y solucionar problemas básicos de plomería.

Por otro, pretende impulsar una mayor participación femenina en actividades relacionadas con la administración, mantenimiento y provisión de servicios de agua dentro del entorno doméstico.

Asimismo, se plantea como una herramienta para fortalecer el desarrollo económico y la autonomía de las participantes mediante la adquisición de conocimientos técnicos útiles en la vida cotidiana.

Con esta convocatoria, el Gobierno del Estado de México, la Secretaría del Agua, la Dirección General de Derecho Humano al Agua, el programa Mujeres Plomeras 2026 y herramientas como la CURP se convierten en piezas clave de una estrategia orientada a fortalecer la capacitación de mujeres y promover un uso más eficiente del agua en los hogares mexiquenses.

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BB