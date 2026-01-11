El pasado jueves, desde "La Mañanera", la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, detalló que siete de los 32 estados en México concentraron el 50.5 % de los homicidios en 2025 :

Guanajuato | 11 % (2 mil 388 homicidios en 2025)

Chihuahua | 7.6 % (Mil 661)

Baja California | 7.3 % (Mil 583)

Sinaloa | 7.1 % (Mil 541)

Estado de México | 6.5 % (Mil 424)

Guerrero | 5.7 % (Mil 240)

Michoacán | 5.5 % (Mil 191)

El Gobierno resaltó una disminución generalizada en delitos de alto impacto, entre enero-diciembre de 2019 y el mismo periodo de 2025, como:

Feminicidio (-15.2 %)

(-15.2 %) Lesiones dolosas por arma de fuego (-11.3 %)

Secuestro (-11.3 %)

Total de robos con violencia (-14.7 %)

Robo a casa habitación (-12.6 %)

Robo de vehículo con violencia (-19.5 %)

Robo a transportista (-23.3 %)

Robo a transeúnte (-15.9 %)

Robo a negocio (-14.8 %)

La excepción fue la extorsión, que creció un 2.3 % en denuncias ante fiscalías.

Sheinbaum celebra disminución

Los homicidios en México cayeron un 40 % entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025, los primeros 15 meses de la Administración de Claudia Sheinbaum, periodo en el que se han detenido más de 38 mil 700 personas por delitos de alto impacto y se han incautado más de 311 toneladas de droga, según informó el Gabinete de Seguridad.

" De septiembre de 2024 a diciembre de 2025, los homicidios dolosos bajaron en 40 % ", señaló la Mandataria desde el central estado de Morelos, donde se realizó la conferencia matutina del 8 de enero.

El promedio diario de asesinatos descendió de 86.9 a 52.4 entre septiembre de 2024, último mes del mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y diciembre de 2025, lo que implica 34 homicidios menos cada día, apuntó Sheinbaum.

Destacó, además, que el dato de diciembre de 2025 es el más bajo en los últimos 10 años, al revisar los registros desde 2016.

" Este es el resultado de una estrategia de seguridad que va dando resultados y de una coordinación muy estrecha de todas las áreas de seguridad ", aseveró.

Con información de EFE.

