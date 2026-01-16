El Departamento de Estado de Estados Unidos le reclamó a México resultados "concretos y verificables" contra el narcotráfico de fentanilo en una llamada que sostuvieron este jueves el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

"Estados Unidos dejó claro que el progreso gradual frente a los retos de seguridad en la frontera es inaceptable. Los próximos contactos bilaterales requerirán resultados concretos y verificables para desmantelar las redes narcoterroristas", afirmó en un mensaje en X la oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.

Coinciden en que es "necesario hacer más" frente a amenazas compartidas

El canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sostuvieron este jueves una llamada telefónica en la que coincidieron en que es necesario "hacer más" para enfrentar las "amenazas compartidas", según informó la cancillería en un comunicado conjunto.

"Los secretarios reafirmaron la importancia de la colaboración entre México y los Estados Unidos, basada en el respeto mutuo a la soberanía y coincidieron en que es necesario hacer más para enfrentar las amenazas compartidas", indicó la nota, en medio de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de ataques terrestres contra carteles del narcotráfico en México.