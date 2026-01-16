Sismo en Guerrero se percibe con intensidad en parte de México

Un sismo de magnitud 5.2 se registró a las 00:42 de este viernes en la parte sur de México.

Según datos del Servicio Sismológico Nacional, el movimiento telúrico tuvo su origen en San Marcos, Guerrero, el mismo sitio donde inició el sismo del pasado 2 de enero que llegó a 6.5 y tuvo miles de réplicas. El de este día ocurrió a 19 kilómetros al suroeste de la localidad y tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

Según datos de la aplicación SASSLA, que retransmite la señal del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, el temblor tuvo la fuerza para ser percibido con intensidad de entre fuerte y extremo en la costa de Guerrero —incluido Acapulco—, Iguala, Puebla y la Zona Conurbada de la Ciudad de México. Y como moderado en otras importantes ciudades como Pachuca, Morelia y Colima.

En la Ciudad de México sonaron las alertas sísmicas en sitios como el cerro de la Estrella, en Iztapalapa, y en colonias de la alcaldía Miguel Hidalgo y Benito Juárez, además, llegó la notificación a los celulares de los habitantes de Ecatepec, en el Estado de México.

Habitantes de la Ciudad de México salieron de sus casas para minimizar el riesgo. X/ClaraBrugadaM

Primeras revisiones descartan daños en la Ciudad de México

Tras las alarmas y el sismo, las autoridades de la Ciudad de México activaron el Protocolo de revisión y realizaron sobrevuelos en helicóptero para inspeccionar el estado de la urbe.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que, hasta el momento, no se reportan daños por el sismo