Registro de celulares 2026: Así puedes desvincular un número que ya no usas

El inicio del Registro obligatorio de celulares 2026 ha marcado una nueva etapa en el control de las líneas móviles en México. Desde el pasado 9 de enero, todos los números deben estar vinculados a la identidad de su titular mediante la CURP y una identificación oficial vigente, con el objetivo de reforzar la seguridad y combatir delitos relacionados con el uso de teléfonos móviles.

Aunque la medida busca mayor transparencia en los servicios de telecomunicaciones, también ha generado inquietud entre miles de usuarios, especialmente entre quienes descubrieron que aún tienen asociadas líneas antiguas o números que ya no reconocen. Para estos casos, existe un procedimiento oficial que permite solicitar la desvinculación de esos registros y evitar que sigan apareciendo en el padrón a nombre de un propietario que ya no los utiliza.

El trámite puede realizarse en línea o de manera presencial en cualquier Centro de Atención a Clientes de la compañía telefónica correspondiente. Para iniciar el proceso, el usuario debe contar con una identificación oficial con fotografía y su CURP.

En el caso del trámite en línea, el procedimiento es similar al registro inicial y consta de los siguientes pasos:

Ingresar al portal oficial de la compañía telefónica.

Capturar o cargar una identificación oficial con fotografía (INE, pasaporte o cartilla militar).

Realizar la “prueba de vida” solicitada por el sistema para confirmar la identidad del titular.

Solicitar la desvinculación de la línea telefónica que ya no se reconoce o no se utiliza.

Confirmar la disociación entre el número y el nombre del usuario.

Cabe destacar que el sistema permite un máximo de tres intentos para completar el trámite de manera exitosa.

Una vez concluido el procedimiento, el usuario recibirá una notificación que confirmará que la línea ha quedado desvinculada de su nombre. De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, cada solicitud genera un folio único que incluye la fecha y hora de la operación, además del envío de una alerta vía SMS al titular como medida adicional de seguridad.

MF