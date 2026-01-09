Inicia registro obligatorio de celulares

A partir de este viernes inició el registro obligatorio de líneas de telefonía móvil, un trámite que deberán realizar todas las personas con un número activo —incluidas líneas nuevas, existentes y eSIM— para vincularlo a una persona física o moral. El proceso, publicado en el Diario Oficial de la Federación, busca eliminar el anonimato y fortalecer la seguridad, particularmente frente a los delitos como fraudes y extorsiones, que están en aumento.

El registro se realiza directamente con la compañía telefónica —Telcel, Movistar, AT&T y otras— y estará abierto hasta el 29 de junio. A partir del 1 de julio, las líneas no vinculadas serán suspendidas: no podrán hacer llamadas, enviar mensajes ni usar datos, aunque los cobros seguirán activos hasta completar el trámite.

El director de Política Regulatoria de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, Ricardo Castañeda, advirtió que no habrá prórroga después de julio. Por eso invitó a registrar a tiempo los celulares para evitar suspensiones.

Sobre el registro, debe reunir los siguientes documentos: identificación oficial vigente (INE o pasaporte) y CURP. Para personas morales, RFC. Para extranjeros: pasaporte y, en su caso, CURP temporal.

Debe elegir la modalidad para el registro. Presencial: acudir a un Centro de Atención al Cliente (CAC) de su operador. Y remota: siga el enlace que será enviado a partir de hoy por su compañía, pero deberá capturar datos y realizar una prueba de vida. Luego de la vinculación recibirá una notificación de éxito o rechazo.

Cada persona podrá registrar hasta 10 líneas. Y si el registro remoto es rechazado, deberá concluirlo de forma presencial.

Para líneas nuevas, el plazo es de 30 días desde la activación. Además, los operadores deberán habilitar una plataforma de consulta para verificar qué números están a su nombre y desvincular líneas no reconocidas (aún no se crea).

En México hay más de 150 millones de líneas móviles activas.

Información clave

Las fechas en 2026

9 de enero: Apertura oficial de los sistemas de registro a nivel nacional.

29 de junio: Fecha límite para que los usuarios existentes completen el proceso.

30 de junio: Cierre de plataformas para usuarios.

1 de julio: Inicio de la suspensión total de los servicios de voz y datos para líneas no registradas.

¿Cómo registrar mi línea?

El proceso para registrar una línea telefónica varía ligeramente según el operador. Sin embargo, bastará con acudir a un centro de atención o esperar a que la empresa se ponga en contacto contigo para realizar el trámite.

En general, los documentos necesarios para el registro incluyen: