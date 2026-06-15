Registro Bienestar de 30 a 64 años: Letras que deben inscribirse la tercera semana de junio

Las personas de entre 30 y 64 años que forman parte de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad podrán continuar con su proceso de registro durante la tercera semana de junio de 2026 para obtener la credencial del Servicio Universal de Salud.

La atención se lleva a cabo en los Módulos del Bienestar habilitados en 24 entidades del país, donde los beneficiarios podrán realizar este trámite de acuerdo con un calendario organizado por la letra inicial de su primer apellido.

Las autoridades federales informaron que esta jornada permanecerá activa durante todo el mes de junio con el objetivo de facilitar el acceso a los servicios de salud contemplados dentro del esquema de atención para personas con discapacidad.

¿Quiénes deben acudir del 15 al 20 de junio?

Para evitar filas extensas y mejorar la atención, la Secretaría de Salud mantiene un sistema escalonado basado en el apellido paterno de cada beneficiario.

Durante la tercera semana de junio, las fechas de atención quedan distribuidas de la siguiente manera:

Martes 16 de junio: apellidos con la letra C.

Miércoles 17 de junio: letras D, E y F.

Jueves 18 de junio: letra G.

Viernes 19 de junio: letras H, I, J, K y L.

Sábado 20 de junio: atención para personas rezagadas o que no pudieron acudir en la fecha asignada.

Las autoridades señalaron que quienes no puedan presentarse el día que les corresponde tendrán la posibilidad de acudir el sábado para completar el trámite.

El registro no corresponde a una nueva pensión

Uno de los puntos que más dudas ha generado entre los beneficiarios es el objetivo de este proceso.

La Secretaría de Salud aclaró que no se trata de un nuevo apoyo económico ni de una nueva incorporación a programas sociales. El trámite está dirigido exclusivamente a personas que ya reciben la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad.

El propósito es obtener la credencial del Servicio Universal de Salud, documento que permitirá a los beneficiarios acceder a diversos servicios médicos contemplados dentro de este modelo de atención.

De acuerdo con autoridades del sector salud, esta credencial busca facilitar el acceso a consultas, atención médica y otros servicios destinados a este sector de la población.

¿Dónde se realiza el trámite?

El registro únicamente está disponible en estados que forman parte del convenio IMSS-Bienestar.

Los módulos operan en ciudades como Mexicali, La Paz, Campeche, Colima, Tuxtla Gutiérrez, Ciudad de México, Chilpancingo, Pachuca, Toluca, Morelia, Cuernavaca, Tepic, Oaxaca, Puebla, Chetumal, San Luis Potosí, Culiacán, Hermosillo, Villahermosa, Ciudad Victoria, Tlaxcala, Xalapa, Mérida y Zacatecas.

En el caso de la Ciudad de México, el trámite puede realizarse en cualquiera de las 16 alcaldías habilitadas para este proceso.

Horarios y recomendaciones para acudir al Módulo del Bienestar

Los Módulos del Bienestar brindan atención de lunes a sábado en un horario de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

Las autoridades recomendaron a los beneficiarios verificar previamente la ubicación de su módulo correspondiente, reunir la documentación solicitada y acudir en la fecha indicada para agilizar el proceso.

También recordaron que la dirección de cada módulo puede consultarse a través de los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar, lo que permitirá reducir tiempos de espera y evitar contratiempos durante la inscripción.

Con este operativo, el Gobierno federal busca ampliar el acceso a los servicios de salud para las personas con discapacidad que ya forman parte de los programas de Bienestar, garantizando una atención más ordenada y eficiente durante junio de 2026.

EE