Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 16 de junio de 2026

El clima en Ciudad de México para este martes 16 de junio informa que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Jueves 18 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15

Viernes 19 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Sábado 20 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Domingo 21 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Lunes 22 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Martes 23 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 15 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Guadalajara

Clima en Tapalpa

Clima en El Salto

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Cancún

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tonalá

Clima en Monterrey

Clima en Mazamitla

Clima en Zapopan

Clima en Chapala

