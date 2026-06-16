Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 16 de junio de 2026

El clima en Ciudad de México para este martes 16 de junio informa que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14Jueves 18 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15Viernes 19 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14Sábado 20 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14Domingo 21 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14Lunes 22 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15Martes 23 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 15 y temperatura mínima de 13Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Chapala