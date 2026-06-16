Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el martes 16 de junio de 2026

El clima en Cancún para este martes 16 de junio informa que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 26% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 28 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 27

Jueves 18 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 27

Viernes 19 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 27

Sábado 20 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Domingo 21 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Lunes 22 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 27

Martes 23 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa

Clima en Tonalá

Clima en Guadalajara

Clima en Zapopan

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlaquepaque

Clima en Chapala

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en El Salto

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Monterrey

Clima en Mazamitla

