Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el martes 16 de junio de 2026

El clima en Cancún para este martes 16 de junio informa que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 26% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 28 grados.Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 27Jueves 18 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 27Viernes 19 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 27Sábado 20 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Domingo 21 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Lunes 22 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 27Martes 23 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en El Salto Clima en Puerto Vallarta Clima en Monterrey Clima en Mazamitla