Refugio Franciscano hace nuevo acuerdo con el Gobierno de la CDMX

A una semana del desalojo del Refugio Franciscano, representantes de dicho espacio se encuentran "en una nueva dinámica" con el Gobierno de la CDMX, la cual consiste en una primera reunión con las autoridades, en la que se llegaron a varios acuerdos, afirmó el abogado del refugio, Fernando Pérez Correa.

En entrevista con EL UNIVERSAL, explicó que, a partir de este miércoles, representantes del refugio tendrán acceso a los tres albergues a los que el gobierno capitalino trasladó a los perros, algo que consideró "fundamental", ya que el refugio había tenido acercamiento con los animales desde hace prácticamente un mes.

"Tuvimos afortunadamente varios avances. El primer avance es que ya vamos a tener acceso a todos los franciscanitos. A partir de este miércoles 14 de enero vamos a ir recorriendo los tres lugares donde están para hacer el censo, para ver cómo están de salud, cómo están de ánimo, etc. Entonces eso para nosotros fue fundamental porque desde el 10 de diciembre no teníamos contacto con ellos", dijo.

Abogado del Franciscano acusa de "un montaje horrible" las imágenes difundidas

Respecto a las imágenes que dio a conocer este lunes la FGJ-CDMX durante una conferencia de prensa -en las que se dio cuenta de las condiciones insalubres en las que estaban los animales del Refugio localizado en Cuajimalpa- el abogado rechazó que dichas imágenes pertenezcan al Refugio Franciscano y acusó "un montaje horrible" instrumentado por la Fundación Haghenbeck, quienes, dijo, tuvieron el control desde el pasado 10 de diciembre.

Ante esto, adelantó que alistan una respuesta para rechazar lo que se dijo en la conferencia de prensa que encabezaron la jefa de Gobierno, Clara Brugada y la fiscal Bertha Alcalde Luján, el pasado 12 de enero, donde se presentaron esas imágenes.

Ante esas imágenes, afirmó que se pidió a las autoridades que "si quieren achacarnos algo, enséñenos fotos del 10 de diciembre para atrás, porque el 10 de diciembre en la noche llegó la Fundación Haghenbeck, tomó posesión del predio, y nos dejó entrar", dijo.

Acuerdan mejor coordinación entre autoridades y refugios de animales

Por otro lado, resaltó que el secretario de Gobierno, César Cravioto, les comentó durante la reunión que las investigaciones de la FGJ-CDMX tienen que seguir, pero que la intención es no criminalizar ni irse contra nadie, "una cosa que nos deja muy tranquilos".

Además, a delantó que se acordó hacer mesas de trabajo para tener una mejor coordinación entre las autoridades y todos los refugios, no únicamente el Franciscano.

