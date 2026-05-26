Morena y sus aliados aprobaron en lo general, por 341 votos a favor y 124 en contra, la reforma constitucional para realizar la segunda elección de magistrados y jueces, el primer domingo de junio del 2028.

Después de cuatro horas y media de discusión, decretaron un receso, y las reservas al dictamen serán discutidas mañana, a partir de las 09:00 horas.

La reforma también plantea crear una Comisión Coordinadora para proponer candidatos, modificar las boletas y establecer la capacitación permanente a magistrados y jueces, por parte de la Escuela Nacional de Formación Judicial.

Establecer que la elección del 2028 podrá ser concurrente con la revocación de mandato; y otorgar otro año de cargo a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en lugar de concluir su encargo en 2027, lo harán en 2028.

Durante la discusión, los diputados del PAN, PRI y MC rechazaron la reforma propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, y aseguraron que no corrige las deficiencias de la reforma al Poder Judicial, aprobada en septiembre de 2024.

Sin embargo, antes de iniciar el debate, los legisladores oficialistas desecharon dos mociones suspensivas, una presentada por la diputada Margarita Zavala (PAN) y otra propuesta por el coordinador del PRI, Rubén Moreira Valdez.

El priista pidió suspender la discusión para establecer una forma para elegir al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), porque el texto considera dos; "pedimos una suspensión del debate para que arreglen ese problema y no lo dejen a la Corte, porque va a ser un problema en los próximos días".

Afirmó que la reforma busca que el régimen tenga "jueces a modo y no se evita el uso del acordeón"; y llamó a todos los partidos a buscar una forma de blindar las elecciones de la participación del crimen organizado.

"Entiendo la preocupación del que crimen organizado participe en las elecciones, pero eso no lo va a solucionar, necesitamos aquí un gran acuerdo para resolver qué pasa cuando a un candidato lo asesinan o lo secuestran, hay que suspender el proceso, y eso está pasando a todos los partidos políticos, necesitamos resolver qué pasa cuando se entromete el crimen organizado y solo deja que juegue un candidato, eso está pasando en muchas entidades", dijo.

La diputada Laura Cristina Márquez Alcalá (PAN) le reclamó a los morenistas por establecer la elección de ministros, magistrados y jueces mediante el voto popular sin privilegiar la carrera judicial, y afirmó que "nunca nadie les pidió que desmadraran al Poder Judicial".

"Este periodo extraordinario de eso se trata, de que se quieren quedar aquí y están buscando a todos los mecanismos posibles para que todos los contrapesos se acaben, y todos los fallos y todas las herramientas les favorezcan, porque saben que están perdidos", subrayó en tribuna.

En su turno, la diputada Claudia Ruiz Massieu (MC) aseguró que la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum "deja intactas las insuficiencias de fondo" de la reforma judicial, porque mantiene el sorteo por tómbola.

"La nominación va a seguir siendo un proceso político, no proceso meritocrático, la insaculación va a seguir llevando a los juzgados y tribunales a candidatos y candidatas controvertidos, con nexos y antecedentes cuestionables, que van a seguir poniendo en entre dicho su idoneidad, su independencia, su profesionalismo, y para muchos, incluso, su probidad", subrayó.

El diputado Leonel Godoy (Morena) dijo que no se elegirán a todos los candidatos que participarán en la segunda elección judicial, mediante una tómbola.

"No es cierto que van a ir todos a la tómbola, solo irán aquellos que los comités de evaluación resuelvan, previo a una reunión de una comisión coordinadora", explicó en tribuna.