La reforma electoral que la Presidenta Claudia Sheinbaum enviará al Congreso contempla reducción de plurinominales y recorte de presupuesto. El proyecto, que fue presentado a los coordinadores parlamentarios de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, y de Senadores, Ignacio Mier, rompe el acuerdo previo que existía entre los líderes de los tres partidos (Morena, PT y PVEM).

En una reunión privada que tuvo con diputados de Morena, Monreal Ávila reconoció que la reforma “no está tan fácil”, pero adelantó que la bancada guinda respaldará a la Titular del Ejecutivo.

“No está tan fácil la reforma electoral. Nomás les digo eso, no está tan fácil, así es que preparémonos para respaldar a la Presidenta. Sea cual sea su propuesta, Morena tiene que respaldar a la Presidenta de manera incondicional”, declaró en el encuentro a puerta cerrada que se realizó en el salón Aurora Jiménez.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) reconoció que la propuesta inicial de Sheinbaum Pardo fue reducir el número de plurinominales en las Cámaras de Diputados y Senadores, por lo que consideró que la iniciativa será enviada “por congruencia”, aún sin no pasa en el pleno.

“Conociendo a la Presidenta, que tiene la facultad de presentar iniciativas y que ella ha sido consecuente, pues probablemente presente una que ella considera conveniente, y nosotros tenemos que revisarla y para mí será muy difícil buscar los acuerdos para la mayoría calificada, pero Morena la va a respaldar en todo”, declaró.

Desde el pasado 11 de enero, las bancadas del PT y del Partido Verde se integraron a la negociación de la reforma electoral, en la que se planteó mantener a los plurinominales, pero ahora mediante un proceso de elección ciudadana.

Se había logrado que la reducción presupuestal fuera mínima; sin embargo, en la última semana la Titular del Ejecutivo determinó que enviará su propuesta inicial, con adelgazamiento de 132 curules, de las cuales 100 corresponden a la Cámara Baja y 32 a la Cámara Alta, así como reducción presupuestal de los partidos en 25%.

“La Presidenta es una mujer que es consecuente con lo que dice y lo que hace y, evidentemente, ella sigue sosteniendo que la fórmula de integración de la cámara debe estar conformada con menos plurinominales”, detalló Monreal.

Además de la reducción presupuestal y la conformación del Congreso, la reforma contempla la reducción de los órganos electorales, la fiscalización para evitar que el crimen organizado se involucre en los procesos y el voto de los mexicanos en el extranjero.

Fuentes de los partidos Verde y del Trabajo adelantaron que buscarán modificar la reforma en comisiones y de no lograrlo, el proyecto se frenará con su voto en contra en el pleno.

Monreal reconoció que si la reforma no se modifica en comisiones, será difícil que pase en el pleno.

“Si se presenta una iniciativa por la Presidenta, la obligación de la cámara y de las comisiones es procesarla y llevarla a la votación, primero en las comisiones y luego en el pleno. No sabemos, ni nos adelantamos, si en el pleno se logre mayoría calificada”, expresó.

SUN

CLAVES

¿Qué propone la Presidenta?

Plurinominales: Se deben elegir bajo un nuevo método. Claudia plantea “que no sean las cúpulas de los partidos las que siempre participan y sean los propios partidos quienes elijan, sino que en todo caso la representación proporcional sea elegida también por las personas, por la gente”.

Ahorro: Claudia detalló que “las elecciones en México son de las más caras del mundo y consideramos que no tiene por qué ser así y también consideramos que debe ser algo de consenso, de unanimidad, todos debemos estar de acuerdo en que no deben ser tan onerosas las elecciones”.

Voto en el extranjero: Actualmente, los mexicanos que viven en otro país pueden votar en el consulado de nuestro país. La reforma busca otorgarles derechos para que también elijan a diputados y senadores como sus representantes en el Congreso mexicano y que sean parte de las decisiones que se toman en el país.

Democracia participativa: Apuntó que buscará “que los habitantes puedan participar en las decisiones que toma el municipio, a partir de consultas, que no necesariamente se puedan hacer cada tres años, sino cada año, por ejemplo”.

Senado de la República. Partidos opositores también presentaron sus propuestas. SUN/Archivo

Alianza ciudadana pide organizar un parlamento abierto

Una comitiva del Frente Amplio Democrático (FAD) fue recibida en el Senado de la República por la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, a quien le solicitó formalmente un parlamento abierto para discutir la reforma electoral que propone el Gobierno.

Durante el encuentro, los integrantes del FAD subrayaron la importancia de que cualquier modificación en materia electoral sea discutida mediante un proceso abierto, plural y transparente, que incorpore la participación de especialistas, académicos y ciudadanía interesada.

La solicitud plantea la necesidad de habilitar espacios amplios de deliberación pública que permitan analizar las distintas propuestas e iniciativas en materia electoral.

El documento entregado enfatiza que las reformas electorales impactan de manera directa en la representación política, la confianza institucional y la estabilidad democrática. Por ello, se insiste en la relevancia de privilegiar la apertura, la escucha activa y la participación social.

La senadora Laura Itzel Castillo, presidenta de la Cámara, recibió formalmente el escrito y manifestó que será turnado a las instancias correspondientes, conforme a los procedimientos legislativos.

El Partido Acción Nacional lanza iniciativa contra crimen organizado

La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado oficializó su iniciativa de reforma electoral en donde se plantea la nulidad de comicios cuando se detecten narco votos y la infiltración del crimen organizado en campañas, eliminar la sobre representación, así como preservar la autonomía del INE y las candidaturas plurinominales.

Los senadores Marko Cortés y Raymundo Bolaños, presentaron una iniciativa de reforma electoral, bajo el argumento que México debe seguir siendo el de la democracia, la pluralidad, la representación efectiva y la no intervención del crimen.

Marko Cortés Mendoza advirtió que el sistema electoral no puede sostenerse sobre la simulación de procedimientos, la creación artificial de cargos intrapartidistas para justificar el arranque anticipado de campañas, ni sobre mecanismos que permitan construir mayorías que no fueron otorgadas por el voto ciudadano.

Dijo que tampoco, “se puede continuar ignorando la presencia del elefante en la habitación, la infiltración de la delincuencia organizada en la competencia política y en el acceso a los cargos públicos”.

Por su parte, el senador Raymundo Bolaños Azócar, agregó que la apertura ciudadana, la eliminación de las mayorías espurias que se han construido y la regulación de la no participación del crimen organizado son temas irreductibles en una reforma electoral.

La propuesta contempla eliminar el 8% de sobrerrepresentación y subrepresentación, para que no vuelva a formarse un bloque oficialista con mayoría ficticia.

La iniciativa plantea que en las listas presentadas por los partidos políticos exista la posibilidad de integrar, por esta vía, a candidaturas de primera minoría que hayan obtenido un alto respaldo ciudadano.

Destaca la incorporación al marco constitucional el concepto de “fuerza política” para eliminar simulaciones que distorsionen el voto y la correspondencia entre la voluntad ciudadana y la representación legislativa.

Se proponen elecciones primarias para presidente de la República, senadores y diputados federales, que sean organizadas por el Instituto Nacional Electoral.

En caso de acreditarse vínculos de candidatos con el crimen organizado, los legisladores del PAN consideran que las consecuencias deben ser estrictas y proporcionales a la gravedad de la afectación institucional.