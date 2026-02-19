Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 19 de febrero de 2026

El clima en Ciudad de México para este jueves 19 de febrero anticipa que estará con cielo claro con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 12%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 8 grados.Viernes 20 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Sábado 21 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12Domingo 22 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10Lunes 23 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 9Martes 24 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 6Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en Zapopan Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara