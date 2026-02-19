Jueves, 19 de Febrero 2026

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 19 de febrero de 2026

Por: Redacción web .

El clima en Cancún para este jueves 19 de febrero determina que estará con cielo claro con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 59%.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Viernes 20 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25

Sábado 21 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Domingo 22 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Lunes 23 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 20

Martes 24 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 18

Miércoles 25 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

Jueves 26 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23

