Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 19 de febrero de 2026

El clima en Cancún para este jueves 19 de febrero determina que estará con cielo claro con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 59%.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Viernes 20 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25

Sábado 21 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Domingo 22 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Lunes 23 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 20

Martes 24 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 18

Miércoles 25 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

Jueves 26 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23

