Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 19 de febrero de 2026

El clima en Monterrey para este jueves 19 de febrero prevé que estará con nubes con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 14%.Viernes 20 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22Sábado 21 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20Domingo 22 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15Lunes 23 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 10Martes 24 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11Miércoles 25 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 18Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23