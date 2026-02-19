Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 19 de febrero de 2026

El clima en Monterrey para este jueves 19 de febrero prevé que estará con nubes con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 14%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Viernes 20 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22

Sábado 21 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Domingo 22 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Lunes 23 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 10

Martes 24 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

Miércoles 25 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 18

Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23

