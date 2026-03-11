Los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), así como expertos en temas electorales, advirtieron que la reforma en esa materia que propone la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo representa un retroceso y un alto riesgo para la democracia, además de que es omisa y no impide la injerencia de las bandas criminales en los procesos electorales.

En este sentido, el presidente del PAN, Jorge Romero Herrera, advirtió que no puede hablarse de una verdadera reforma electoral mientras el oficialismo se niegue a discutir el problema más grave que enfrenta hoy la democracia mexicana, que es la participación del crimen organizado en las elecciones, las campañas y las candidaturas.

Recordó que desde hace semanas Acción Nacional lanzó un reto claro al Gobierno y a Morena: incluir en la reforma electoral sanciones reales contra la narcopolítica, como la nulidad automática de elecciones con intervención criminal y la pérdida de registro para partidos que postulen candidatos vinculados al crimen organizado, y esto no sucedió.

X / @JorgeRoHe

"No incluyeron en su reforma ya presentada soluciones reales a este gravísimo problema, saben que existe, pero no quieren tocar sus alianzas con estructuras criminales", recalcó, al advertir que "el crimen no puede decidir quién gobierna en México".

Rubén Moreira califica de autoritaria la reforma electoral del Ejecutivo

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, reiteró que la iniciativa de reforma electoral del Ejecutivo federal que llegó a la Cámara de Diputados es "autoritaria", "regresiva" y "engañosa".

Aseguró que el proyecto reduce la representación equilibrada en el Congreso, y coincidió con el PAN en el sentido de que evade el verdadero problema que enfrenta la democracia mexicana, es decir, la intervención del crimen organizado en los procesos electorales.

Durante el programa de internet Con Peras, Manzanas y Naranjas, acompañado del economista Mario Di Costanzo y del abogado Miguel Ángel Sulub , el legislador priista señaló que la Ley Maduro, como la bautizó el PRI, es sui generis, ya que por primera vez en mucho tiempo una reforma electoral surge exclusivamente desde el poder, sin el consenso ni la participación de partidos políticos, expertos, académicos o de un diagnóstico técnico de la necesidad del sistema electoral.

"Las reformas electorales en México tradicionalmente nacían del diálogo entre fuerzas políticas, de especialistas y de la sociedad. Hoy vemos lo contrario: una iniciativa que surge desde el poder con el objetivo de conservarlo", subrayó.

Rubén Moreira rechazó el argumento del oficialismo de que la reforma busca reducir el costo de los procesos electorales.

"Dicen que van a bajar el costo de las elecciones, pero eso es falso. En realidad, lo que hace esta reforma busca es debilitar a los partidos políticos y concentrar el poder. A ellos les gustaría que no existieran partidos, salvo Morena", afirmó.

Reforma electoral favorece a Morena y es de alto riesgo, alerta Integralia

En tanto, un análisis de la consultoría Integralia presenta conclusiones en el mismo sentido , ya que también advierte que además de regresiva, la reforma electoral de la presidenta Sheinbaum es de "alto riesgo", ya que no atiende temas clave como los mecanismos para enfrentar la intromisión del crimen organizado en los procesos electorales, los límites de sobrerrepresentación en el Congreso de la Unión; y el transfuguismo parlamentario con el que el partido en el poder se hace artificialmente de una mayoría calificada.

Al remarcar las deficiencias de la iniciativa presidencial, el estudio subraya que la fecha de la elección judicial se mantiene concurrente con la elección de los otros poderes, lo que representa un gran riesgo operativo para el INE y una sobreexposición de información para los votantes.

El estudio sostiene que "propicia inequidad al favorecer a Morena: reduce el financiamiento público y el tiempo de radio y TV, y permite a partidos y gobiernos promover consultas populares.

EE