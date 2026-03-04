Miércoles, 04 de Marzo 2026

Pensión Bienestar: Estos apellidos cobran hoy, miércoles 4 de marzo

Toma nota si eres una de las personas beneficiarias de los Programas del Bienestar que recibirán en este ombligo de la semana su depósito

Si eres una de las personas beneficiarias de las Pensiones del Bienestar, este es el calendario de pagos por orden alfabético de apellidos. EL INFORMADOR/ARCHIVO

En días recientes, y durante la conferencia de prensa matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dio a conocer el calendario oficial del segundo pago de 2026 de las Pensiones del Bienestar, el cual corresponde al bimestre marzo-abril. Como ya es sabido, el apoyo se dispersa de forma escalonada y por orden de letra; estas son las personas que cobrarán su pensión en este miércoles 4 de marzo . 

Según el calendario, quienes formen parte de los siguientes Programas para el Bienestar recibirán su apoyo económico correspondiente al bimestre antes mencionado: Pensión para Adultos Mayores, Pensión Mujeres Bienestar, Pensión para Personas con Discapacidad, Apoyo para Madres Trabajadoras y el programa Sembrando Vida.

¿Quiénes cobran este 4 de marzo su Pensión del Bienestar?

De acuerdo con el calendario presentado por Montiel, las y los beneficiarios que recibirán este miércoles 4 de marzo su pensión corresponden al apellido cuya primer letra sea:

  • Miércoles 4 de marzo | Letra “C”
ESPECIAL/X/@GobiernodeMéxico

Los apoyos serán depositados en la tarjeta del Banco del Bienestar de cada beneficiaria y beneficiario en las fechas ya señaladas por la Secretaría del Bienestar:

También cabe recordar que, con el fin de adaptarse a la actual inflación y cubrir la canasta básica, el gobierno mexicano anunció a comienzos de año un incremento en el monto de todas las pensiones, el cual quedó de la siguiente forma:

  • Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 400 pesos
  • Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos
  • Programa de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos
  • Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos

