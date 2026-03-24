El Plan B de la reforma electoral avanzó en el Senado, luego de que concluyera la revisión técnica del dictamen, por lo que será turnado a comisiones unidas para su discusión y eventual aprobación.

El coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier Velazco, informó que se resolvieron las observaciones pendientes y que en las próximas horas circulará el documento.

“Resueltos los ajustes de técnica legislativa y la uniformidad en los artículos transitorios de la reforma a diversos artículos de la Constitución en materia de austeridad republicana, les puedo informar que en unas horas circulará el dictamen”, señaló.

El avance ocurre tras semanas de estancamiento provocadas por el Partido del Trabajo, cuya dirigencia mantenía reservas sobre puntos clave de la iniciativa.

El líder petista, Alberto Anaya, advirtió que el tema de la revocación de mandato estaba en revisión, mientras Mier reconoció que la falta de acuerdos podría aplazar la discusión hasta Semana de Pascua; sin embargo, por la noche el morenista reviró y adelantó los avances.

La propuesta, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, plantea permitir la consulta de revocación el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno, con la intención de empatarla con las elecciones intermedias de 2027.

También contempla ajustes salariales para que ningún funcionario gane más que el Ejecutivo, la eliminación de seguros privados y recortes en organismos electorales.

Aunque Morena tiene mayoría simple en comisiones, en el pleno requiere al PT para alcanzar la mayoría calificada, en medio de críticas de Coparmex sobre posibles riesgos para la equidad democrática.

El organismo empresarial ha llamado a no modificar las reglas electorales en el contexto actual, al advertir que los cambios podrían generar incertidumbre en los procesos comiciales y afectar la confianza ciudadana.

A pesar de ello, el avance a comisiones marca un destrabe en el proceso legislativo y abre la ruta para dar los primeros pasos hacia una eventual aprobación del dictamen en el pleno del Senado.