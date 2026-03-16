Aún sin un documento de acuerdos concretos, el llamado Plan B de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que se negocia en la Secretaría de Gobernación (Segob) sumó el apoyo al menos del Partido Verde Ecologista de México, aunque la cúpula del Partido del Trabajo no había definido una posición sobre el proyecto.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, dijo que después de las primeras negociaciones en la Segob para lograr un acuerdo de la coalición oficialista en torno al Plan B de la Presidenta Sheinbaum Pardo, aún no hay un acuerdo, pero sí una actitud positiva del PT y Verde para lograrlo.

Los senadores del Verde, en plena negociación y sin conocer la iniciativa Presidencial, respaldaron el Plan B al asegurar que hay coincidencias con los puntos del planteamiento que presentó la Mandataria en materia de un uso racional de recursos públicos en Estados y municipios, así como en los cambios en la revocación de mandato.

Manuel Velasco, coordinador del Verde en el Senado, aseveró que no hay ningún condicionamiento al plan B y que se respalda la austeridad en congresos locales y cabildos; la revocación de mandato y la consulta popular con la inclusión de temas electorales.

Monreal Ávila apuntó que con las primeras negociaciones en Bucareli “percibo una actitud positiva del PT y del Verde por lograrlo, porque saben ellos y todos sabemos que no sólo es la reforma que se plantea, sino la pervivencia de la alianza entre los tres partidos para otros actos legislativos y para otros actos de carácter político”.

“Entonces, yo percibo una actitud buena, con una intención política correcta de parte de ellos de estar revisando, dialogando, profundizando y buscando el mejor consenso en la redacción de los artículos, que seguramente se plantearán en la iniciativa presidencial, es lo que observo, un buen ánimo de todos y para todos”, agregó.

Interrogado sobre si se realizó una especie de “operación cicatriz” entre Morena y sus partidos aliados luego del voto en contra del PT y Verde a la reforma electoral, comentó que ello no fue necesario por la generosidad de la presidenta Sheinbaum Pardo, quien de inmediato se reunió con legisladores de la alianza oficialista.

“La Presidenta, lejos de asumir una actitud de reclamo o de rechazo a estos dos partidos, los llama a las horas de rechazado el proyecto, se sienta en la misma mesa y los conmina a que busquemos una solución para que la coalición no se diluya; entonces, yo diría que es un gesto de generosidad”, refirió.

En un comunicado, los senadores del Verde, que coordina Manuel Velasco, respaldaron el Plan B propuesto por la Presidenta Claudia Sheinbaum al señalar que hay coincidencias con los puntos del planteamiento que presentó la Mandataria federal. Explicaron que respalda el espíritu de la propuesta presidencial de acabar con los privilegios en el uso de los recursos públicos.

Sin embargo, el senador Verde, Luis Armando Melgar, manifestó su cautela “sobre todo si se busca beneficiar electoralmente a Morena. El voto es libre”, sentenció.

El Universal

En suspenso, la Cámara donde llegará la reforma

Aunque no se ha definido cuál será la Cámara de origen, la presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que esta semana la Mesa Directiva estará a la espera de la iniciativa que presente la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en torno al llamado Plan B, de la reforma electoral.

Señaló que con esta reforma se pretende “ampliar la democracia en México, mediante el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana”.

La senadora de Morena afirmó que también se tiene previsto discutir la solicitud de la Presidenta de la República para la autorización de la salida de tropas mexicanas a Estados Unidos, a fin de que participen en el evento denominado “Aumentar la Capacidad Operacional de la Unidad de Operaciones Especiales”, que se llevará a cabo del 6 de abril al 30 de mayo próximos.

¿Qué propone la Presidenta?

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó su intención de enviar hoy el Plan B de la iniciativa de reforma electoral que consiste en disminuir los privilegios en Congresos locales y en municipios, al destinar un tope máximo de los recursos que se les destinan, así como fortalecer la consulta popular.

Sheinbaum apuntó que “esencialmente, Plan B: disminuir los privilegios y fortalecer la decisión de la gente, la participación popular”.

Este cambio, detalló la Jefa del Ejecutivo Federal, generaría un ahorro aproximado de 4 mil millones de pesos que se destinará directamente a los Estados y municipios.

CT