Reforma electoral contempla 12 cambios constitucionales

La reforma electoral que se alista en el Congreso de la Unión contempla alrededor de 12 modificaciones a la Constitución, por lo que será indispensable construir acuerdos con los partidos aliados, especialmente con el PT y el Partido Verde, señaló Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados.

De acuerdo con el legislador, la magnitud de los cambios obliga a abrir de inmediato el diálogo con las fuerzas políticas que acompañan a Morena en el Congreso.

"Una cosa que insistimos y que ella retomó también con mucha claridad, es que como los temas, todos tienen que ver con reformas constitucionales, como 12 temas, es necesario ya hablar y planteárselos a los aliados del PT y del Verde, lo que la comisión hará las próximas horas, los próximos días", dijo.

Al término de la reunión que sostuvieron los coordinadores guindas en el Congreso con la Presidenta Claudia Sheinbaum y los integrantes de la Comisión Presidencial, Monreal detalló algunos de los ejes que forman parte de la propuesta.

Entre los puntos que se analizan se encuentran la reducción del gasto electoral, los recortes a los órganos electorales y a los partidos políticos, así como el tema del fuero de los legisladores.

"Integración de cámaras, financiamiento, gasto electoral, incluso, radio, televisión, prerrogativas, spot, toda esa parte, vienen en estos 12 puntos", expresó.

El coordinador de Morena adelantó que este jueves se reunirán los integrantes de la Comisión Presidencial con los coordinadores del PT y del PVEM, con el objetivo de comenzar a construir los acuerdos necesarios para sacar adelante la reforma.

Asimismo, reconoció que el calendario para presentar la iniciativa podría extenderse más de lo previsto inicialmente.

"Cada vez veo más difícil que se presente antes de febrero. No veo fácil, aquí al último de enero, veo probable, si logramos acordar con el Pt y el Verde, primera, segunda semana de febrero", manifestó.

La reforma electoral es considerada una de las principales apuestas legislativas del nuevo gobierno y se perfila como uno de los debates más relevantes del próximo periodo en el Congreso.

MF