La vocera del grupo parlamentario del PT en la Cámara de Diputados, Lilia Aguilar, afirmó que su bancada está lista para avalar la reforma del llamado Plan B electoral sin incluir la figura de la revocación de mandato, y adelantó que no se prevén cambios a la minuta enviada por el Senado.

La legisladora subrayó que el documento será respetado en sus términos originales. “No se vislumbra que pueda haber cambios”, sostuvo al ser cuestionada sobre la posibilidad de reincorporar la revocación mediante reservas.

Añadió que, por el comportamiento observado en el Senado, no existe un escenario de confrontación entre los partidos aliados. “Lo de ayer (miércoles) salió en un acuerdo de los aliados; fue muy evidente, Morena votó con nosotros la reserva del 35”, puntualizó.

Aguilar recordó que, tras su recepción, la minuta fue turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Reforma Político-Electoral, donde se elaborará el dictamen en los próximos días. Asimismo, destacó que la alianza entre Morena y el PT se mantiene sólida. “Fuimos juntos y avanzamos juntos en el tema de los privilegios”, señaló.

La diputada consideró que mantener la revocación de mandato en sus términos actuales “era lo correcto”, al señalar que los principales retos del movimiento se encuentran en el futuro y en el contexto internacional.

Finalmente, Aguilar sostuvo que la alianza oficialista se mantendrá firme rumbo a los próximos procesos electorales. “Vamos a seguir adelante en la construcción de este movimiento”, concluyó.

Prevén votación en el pleno después de Semana Santa

En cuanto al proceso legislativo, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, informó que se prevé que el dictamen sea discutido en comisiones el próximo 7 de abril y votado en el pleno un día después.

Monreal indicó que no existen obstáculos para que el PT y el PVEM respalden la reforma, luego de que en el Senado se eliminó la modificación al artículo 35 constitucional, que buscaba empatar la revocación de mandato con la elección intermedia de 2027.

“Se mantiene la unidad en la Cámara de Diputados con los tres partidos que votaremos este instrumento jurídico legislativo”, afirmó.

El Universal

Claudia celebra, a medias, la decisión del Senado

La Presidenta Claudia Sheinbaum destacó la aprobación en el Senado de la parte del Plan B de reforma electoral que, dijo, “más nos importaba”, enfocada en reducir privilegios y el uso de recursos públicos, aunque lamentó que no avanzara la modificación a la revocación de mandato.

“Se aprobó el plan B en la parte que tiene que ver con los privilegios… porque es el recurso público”, afirmó en su conferencia matutina.

Entre los cambios destacan límites salariales a autoridades electorales, reducción de costos y ajustes en cabildos y congresos locales.

Sheinbaum celebró la eliminación de beneficios para funcionarios del INE y del Tribunal Electoral: “Que los impuestos de la gente no se vayan para pagarle seguro de gastos médicos mayores”. Añadió que esos recursos se destinarán a “salud, educación y programas de bienestar”.

Sin embargo, criticó a PRI, PAN y MC por frenar la revocación en 2027: “No había uno solo… con argumento suficiente”. Consideró que es “malo para el país”, aunque aseguró que insistirá en reducir costos y fortalecer la democracia participativa.

EFE

Lo que se avaló

Reducción de regidurías municipales: Se disminuye el número de integrantes en los ayuntamientos para hacerlos más austeros.

Se disminuye el número de integrantes en los ayuntamientos para hacerlos más austeros. Límites al gasto de congresos estatales: Se establece un tope al presupuesto de los poderes legislativos locales.

Se establece un tope al presupuesto de los poderes legislativos locales. Tope salarial a funcionarios electorales: Consejeros y magistrados no podrán ganar más que la Presidencia.

Consejeros y magistrados no podrán ganar más que la Presidencia. Recorte de privilegios en órganos electorales: Eliminación de bonos, seguros médicos y prestaciones adicionales.

Eliminación de bonos, seguros médicos y prestaciones adicionales. Medidas de austeridad en el sistema político-electoral: Enfoque general en reducir costos y gasto público en instituciones electorales.

CT