La Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó acerca de la falsificación de los medicamentos Tagrisso y Ozempic, además del robo de medicinas a dos empresas.

¿Por qué la falsificación del Ozempic generó una alerta de la Cofepris?

A través de sus cuentas de redes sociales la Cofepris emitió cinco alertas relacionadas con el Ozempic, un medicamento visto como una solución para bajar de peso y combatir la diabetes, y cuya patente expiró hace unos días, lo que dio luz verde a comercializarlo como genérico:

Dos alertas para Tagrisso (en tabletas) y Ozempic (inyectable) a causa de falsificación.

Dos alertas para Accord Farma S.A. de C.V. y Laboratorios Ruseek S. de R.L. de C.V. debido a hurto de mercancía.

Una alerta para DINA Distribuidora Naturista por comercialización de estos bienes.

De acuerdo con la Cofepris, los productos con alerta sanitaria representan un riesgo a la salud de la población y necesitan de la ejecución de medidas de control de carácter sanitario.

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La misma es aplicada a alimentos, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, insumos médicos, medicamentos, publicidad engañosa, servicios de salud suplementos alimenticios, entre otros productos.

El Instituto Nacional del Cáncer (NCI) de Estados Unidos informó que el Tagrisso es empleado para tratar algunas clases de cáncer de pulmón, mientras que el Ozempic es usado para la diabetes.

JM