Reemplacamiento Edomex: esta es la multa en caso de no realizar el trámite

Si eres habitante del Estado de México y, cuentas con un auto propio, debes saber que la reemplacación vehicular ya comenzó. Se trata, pues, de un trámite obligatorio para ciertos conductores. Cumplir a tiempo no solo te evitará sanciones, también te ayudará a mantener en regla tu vehículo y aprovechar algunos beneficios; esto es lo que necesitas saber. Si tu vehículo está en alguno de estos casos, tendrás que renovar placas dentro del periodo asignado.El reemplacamiento se realiza de forma escalonada para evitar saturaciones. Toma en cuenta el último dígito de tu placa:Considera que la fecha límite general es el 31 de agosto de 2026.Los precios aproximados son:Pagar a tiempo puede darte acceso a beneficios como descuentos o incluso la condonación de la tenencia 2026 (si cumples ciertos requisitos). Hacer este trámite no es solo una obligación, ya que también te permitirá regularizar la situación legal de tu vehículo; obtener placas y tarjeta de circulación actualizadas; y mejorar el valor de reventa.El trámite se realiza en línea a través del portal oficial del gobierno estatal.La respuesta corta es sí, entre las que se encuentran:Revisa tu calendario, junta tus documentos con anticipación y realiza el trámite del reemplacamiento del Edomex en tu periodo correspondiente. Así evitarás contratiempos y mantendrás tu auto en regla sin estrés.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO