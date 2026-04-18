Esta es la principal falta cívica de menores en la CDMX

El alcohol y las sustancias tóxicas inhaladas son el principal problema en menores de edad aprehendidos en la Ciudad de México en los últimos cinco años. De un total de 2 mil 657 menores aprehendidos, mil 616 casos se debieron al consumo de este tipo de sustancias.

Del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2025, de acuerdo con datos obtenidos vías transparencia por SUN, en una solicitud hecha a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), se encontró que la segunda falta con más detenciones a adolescentes fue la obstrucción, con 379.

En tercer lugar se encuentran otras faltas, con 141 detenciones, seguidas de riñas, con 123 puestas a disposición.

Ingresar a zonas prohibidas alcanzó la cifra de 89 casos, seguida de daños, con 80, y vejar o maltratar, 61. Mientras que orinar o defecar acumuló 60 detenciones de adolescentes; conducir en estado de ebriedad, 23, y por grafitear sumaron 22.

Por tirar basura o cascajo acumularon 21 aprensiones; por pegar propaganda, 15, y por reventa de boletos, 13.

Por alterar el orden, se detuvo a seis menores; por arrancones, cuatro; y por mal uso de llamadas de emergencia y por posesión de cohetes, dos casos cada una.

Así se reparten los casos de acuerdo con las alcaldías

En el periodo de referencia, la alcaldía que registró el mayor número de detenciones de adolescentes por alguna falta administrativa fue Iztapalapa, con mil 127 remisiones ante un juez cívico.

En segundo lugar se encuentra Cuauhtémoc, con 338 casos; Álvaro Obregón, 281, y Miguel Hidalgo, 146.

En quinto sitio está Benito Juárez, con 108 detenciones, seguida de Tlalpan, con 107; Venustiano Carranza, con 99, y Gustavo A. Madero, con 92.

En novena posición se ubica Iztacalco, con 87 detenciones; Coyoacán, con 69; Xochimilco, 65; Magdalena Contreras, con 61, y Azcapotzalco, 43.

Las demarcaciones con menor incidencia son Cuajimalpa, con 14 puestas a disposición; Milpa Alta, 11, y Tláhuac, con nueve, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Robo, el principal delito

SUN publicó el 13 de abril que en los últimos cinco años, de los 2 mil 931 menores de edad que fueron detenidos y llevados a una agencia del Ministerio Público en la Ciudad de México, 2 mil 707 fueron acusados de algún tipo de robo y la variante con el mayor número de casos es el robo a transeúnte en vía pública con violencia.

Por este delito, mil 715 menores de edad fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público, lo que equivale a 58.5% de todas las aprehensiones a adolescentes en la capital.

Asimismo, en el mismo periodo, del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2025, la alcaldía Iztapalapa fue la que registró el mayor número de detenciones de menores de edad por la comisión de un delito, con 659 remitidos a la agencia del Ministerio Público.

La segunda demarcación con más casos fue Álvaro Obregón, con 346, y la tercera fue Gustavo A. Madero, con 343.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, comentó en respuesta a las cifras presentadas que su administración ha implementado programas como Reconecta con la Paz, Aldeas Juveniles y Territorios de Paz, para apoyar a jóvenes en conflicto.

Cae otro

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó en la semana sobre la detención de un menor de 14 años, quien viajaba con una mujer en una motoneta por calles de la colonia Renovación, en Iztapalapa, en posesión de un arma de fuego con siete cartuchos, 32 bolsitas de plástico con cocaína, dos paquetes con aproximadamente un kilo de marihuana cada uno y 32 bolsas con la misma hierba.

Datos

La jefa de Gobierno resalta programas como Reconecta con la Paz para apoyar a los jóvenes.

para apoyar a los jóvenes. 2 mil 657 menores de edad fueron puestos a disposición de un juez cívico en la CDMX en los últimos cinco años.

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