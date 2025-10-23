Sinaloa se encuentra bajo el azote del crimen organizado y los homicidios que de él resultan. En tan sólo dos días, 12 personas han sido encontradas muertas. Estos son todos los detalles de la crónica sangrienta en la entidad:

En una nueva escalada de violencia en la capital de Sinaloa, ayer miércoles se registraron siete asesinatos, con lo que entre el pasado martes y ayer suman 12 personas muertas, así como siete heridas en varios ataques .

Este miércoles, en una vivienda de Aguaruto fue localizada una mujer de 65 años asesinada a balazos. Otra persona muerta fue encontrada en una vivienda del boulevard Francisco I Madero.

En un taller mecánico de la colonia las Torres fueron asesinados a tiros Brian Abel "N", de 21 años, y Sergio "N", de 35 años, quienes reparaban un vehículo al momento del ataque. Además, una persona fue asesinada en su auto, en una calle de colonia Aquiles Serdán.

En un lote baldío del fraccionamiento Villa Bonita fue encontrado muerto un hombre joven, aún sin identificar. A su vez, otro hombre muerto fue hallado en un lote baldío del fraccionamiento Santa Rocío.

La noche del martes, una jornada violenta también en Culiacán, dejó cinco muertos, siete heridos y cuatro civiles armados detenidos .

En varias zonas del sur y norte de la capital hubo balaceras que dejaron cinco hombres muertos, entre ellos un pasajero de un autobús, víctima colateral; además de dos hombres, dos mujeres y un adolescente de 12 años heridos por balas pérdidas. Otros dos hombres resultaron lesionados en un enfrentamiento.

Por esto actos se desató un operativo y como resultado cuatro personas armadas fueron detenidas, entre ellas dos menores de edad, señalaron las autoridades.

Identifican detenidos

El secretario de Seguridad Pública y Ciudadana, Omar García Harfuch, dijo que las seis personas detenidas en enfrentamientos en el desarrollo urbano de Tres Ríos fueron identificadas como integrantes de una célula criminal vinculada con homicidios, narcotráfico, privación ilegal de la libertad y agresiones armadas .

Explicó que entre los detenidos se encuentran José Manuel "N", alias "El Mono Canelo", y Juan Carlos "N", "El Chango", ambos generadores de violencia detenidos en diciembre y liberados por un juez.

El martes pasado se informó que en un operativo se logró la captura de seis hombres y en la acción un civil armado murió. Al respecto, Harfuch detalló que Luis Ezequiel "N", "El Morral", líder de la célula, fue abatido en el enfrentamiento.

