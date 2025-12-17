Rancho Izaguirre: Ordenan suspender apertura del juicio contra “El Lastra”

Un juez federal ordenó suspender la apertura del juicio oral iniciado contra José Gregorio Lastra Hermida, alias “El Lastra”, presunto reclutador de “sicarios” para el Cártel Nueva Generación (CNG) y señalado como encargado del rancho Izaguirre, hasta que se resuelva el amparo que promovió contra la vinculación a proceso dictada en su contra.

La determinación fue tomada por Alejandro Latorre Lozano, juez Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca, quien admitió a trámite la demanda de garantías presentada por la defensa del imputado. En su resolución, el juzgador estableció que, una vez concluida la etapa intermedia, el procedimiento penal deberá quedar en pausa.

De acuerdo con lo resuelto, el proceso correspondiente a la causa penal 182/2025, que se sigue contra “El Lastra”, deberá congelarse hasta que exista una resolución ejecutoriada en el juicio de amparo. El juez precisó que la suspensión aplicará después de cerrada la etapa intermedia del proceso penal.

“Se ordena suspender el procedimiento penal de origen, para que el juez que conoce de la causa penal 182/2025, una vez concluida la etapa intermedia, suspenda el procedimiento, hasta en tanto se le notifique la resolución ejecutoriada que recaiga en el presente asunto”, señala el acuerdo judicial.

En marzo de este año, José Gregorio Lastra Hermida fue vinculado a proceso por un juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Almoloya de Juárez.