Despiden de las Aduanas al llamado jefe “antihuachicol”

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que Alex Tonatiuh Márquez Hernández dejó de laborar como director general de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), cargo desde el cual encabezaba labores consideradas clave en el combate a prácticas irregulares en el comercio exterior.

Durante la conferencia matutina, la Mandataria federal fue cuestionada sobre versiones que apuntaban a una presunta revocación de la visa estadounidense del funcionario o a la existencia de una indagatoria abierta en su contra. Al respecto, Sheinbaum Pardo aseguró que su Gobierno no tiene conocimiento de ninguno de estos señalamientos.

“No tenemos conocimiento de ninguna de las dos cosas, lo que sí es que ya no trabaja en aduanas”, respondió la Presidenta, al confirmar la salida del funcionario. Ante la pregunta directa sobre los motivos de su separación del cargo, señaló que se trató de una determinación interna. “Fue una decisión que tomó el director de Aduanas”, puntualizó, sin ofrecer mayores detalles sobre el proceso o las razones específicas.

La salida de Márquez Hernández se da en un contexto marcado por diversos señalamientos públicos relacionados con su situación patrimonial y con presuntos vínculos con la empresa Aledo SA de CV, la cual es investigada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

De acuerdo con una investigación, entre 2019 y 2025 Márquez Hernández reportó ingresos por aproximadamente un millón de pesos, provenientes principalmente de la Agencia Nacional de Aduanas y de la empresa Aledo SA de CV. Sin embargo, en ese mismo periodo declaró egresos por 610 mil pesos, un monto que —según el análisis periodístico— resultaría insuficiente para sostener su estilo de vida.

A estos señalamientos se suma una investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que dio a conocer que el exfuncionario declaró poseer una colección de relojes de lujo valuada en 7.7 millones de pesos. Esta información generó cuestionamientos públicos sobre el origen de sus recursos y la congruencia entre sus ingresos reportados y su patrimonio declarado.

Hasta el momento, ni la ANAM ni el propio Márquez Hernández han emitido un posicionamiento público adicional en relación con estos señalamientos, más allá de la confirmación oficial de que dejó de desempeñar funciones dentro de la institución.

En el mismo espacio en Palacio Nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que su Gobierno no encubre a ningún funcionario y que los señalamientos deben atenderse por las vías institucionales correspondientes. “No somos tapadera de nadie”, afirmó.

Explicó que, en caso de existir señalamientos en materia administrativa que cuenten con sustento, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno es la encargada de realizar las investigaciones correspondientes. En tanto, si se trata de posibles delitos de carácter penal, la competencia recae en la Fiscalía General de la República (FGR).

Sheinbaum Pardo detalló que dentro del Sistema Anticorrupción existen distintos mecanismos de revisión y sanción. Señaló que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno puede imponer determinadas sanciones administrativas y, en caso de faltas mayores, los expedientes se turnan al Tribunal Administrativo, donde se determinan las acciones que correspondan conforme a la ley.

La Presidenta reiteró que su Gobierno actúa con honestidad y responsabilidad y que cualquier señalamiento debe investigarse de manera formal, sin excepciones ni privilegios.