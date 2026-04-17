Quiénes son los funcionarios cesados por Pemex tras derrame en el Golfo de México

Petróleos Mexicanos (Pemex) destituyó a tres funcionarios presuntamente involucrados en el ocultamiento del derrame de hidrocarburos ocurrido a finales de febrero, el cual afectó extensas zonas del Golfo de México. Este incidente ambiental se originó por la fuga en un oleoducto, tal como habían señalado previamente diversas organizaciones ecologistas.

Tras las acusaciones de 17 grupos ambientalistas que denunciaron irregularidades y falta de transparencia, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, instruyó la creación de un comité especial integrado por titulares de distintas dependencias federales y el director de Pemex, Víctor Rodríguez. Dicho grupo confirmó la veracidad de las denuncias ambientales.

Las investigaciones oficiales revelaron que funcionarios de la empresa estatal no solo ocultaron los daños en el ducto a la alta dirección, sino que además demoraron ocho días en cerrar la válvula tras detectar la fuga el 14 de febrero. Posteriormente, cuando el derrame se hizo visible, minimizaron su impacto ambiental.

De acuerdo con Rodríguez, los funcionarios destituidos incluyen al subdirector de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, el Coordinador de Control Marino y el Líder de Derrames y Residuos, aunque no se revelaron sus identidades. Asimismo, la fiscalía federal ya inició una investigación para esclarecer los hechos.

Cabe destacar que, en un inicio, el gobierno sostuvo que el derrame había sido provocado por un barco y por filtraciones naturales de petróleo, versión que ahora ha sido desmentida tras los hallazgos oficiales.

Estas fueron las irregularidades en la fuga de petróleo en el Golfo de México

Con base en el análisis de las bitácoras y al cruce de información que revelaron hallazgos, el director general Víctor Rodríguez Padilla denunció ante la Fiscalía General de la República y ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Entre las irregularidades detectadas destacan:

Una pérdida de integridad mecánica y la reparación de un oleoducto cuyas actividades no fueron reportados al Director General ni a los altos mandos de la Empresa Pública del Estado.

Una fuga de hidrocarburos en instalaciones de Pemex, que había sido negada sistemáticamente por las áreas operativas, especialmente en marzo cuando comenzaron a llegar arribazones de petróleo a las costas del Golfo de México.

La coincidencia entre el sitio donde se detectó la pérdida de integridad del oleoducto y el sitio ubicado por los científicos como origen de la estela de aceite observada en las imágenes satelitales.

El ocultamiento de agua oleosa recuperada en las barreras de contención, de al menos 350 m3.

La contradicción entre un simple “lagrimeo” y el gran despliegue de 11 barcos en total que se utilizaron para contener, recuperar y dispersar los hidrocarburos que escaparon del oleoducto.

La decisión de no cortar el flujo en su totalidad para limitar la duración y la magnitud del derrame. El cierre de la válvula principal se realizó el 14 de febrero, días después de que se detectó la fuga.

La solicitud de la Subdirección de Seguridad, Salud en el Trabajo y ProtecciónAmbiental al Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), de simular numéricamente la dispersión de los hidrocarburos derramados y su llegada a las playas del Golfo de México. Solicitud emitida el 6 de febrero.

Las consecuencias del derrame de petróleo en el Golfo

El derrame de petróleo en el Golfo de México ha dejado graves afectaciones ambientales en aproximadamente 630 kilómetros de costas ubicadas en los estados de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. Según informó el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, hasta ahora se han recolectado más de 915 toneladas de residuos contaminantes.

El daño ecológico también ha impactado a la fauna marina, particularmente a 58 centros de anidación de tortugas que resultaron contaminados. No obstante, las autoridades ya iniciaron labores de limpieza en estas zonas. La Secretaría de Medio Ambiente reportó el hallazgo de al menos una docena de tortugas marinas muertas, aunque descartó, por el momento, una mortandad masiva de especies.

Por su parte, la titular de Ciencia, Rosaura Ruiz, confirmó que imágenes satelitales y sobrevuelos permitieron dimensionar la magnitud del derrame en la zona de Abkatun-Cantarell, desde donde el hidrocarburo se expandió a otras áreas.

Como medida preventiva ante futuros desastres ambientales, el gobierno anunció la creación de un observatorio permanente en el Golfo de México. Este organismo estará integrado por autoridades y expertos científicos, y tendrá como objetivo mejorar la transparencia, emitir alertas tempranas y fortalecer las estrategias de monitoreo, prevención y respuesta ante emergencias.

Finalmente, las autoridades reiteraron que continuarán las labores de limpieza y el apoyo a las comunidades afectadas, incluyendo a miles de pescadores que han visto interrumpidas sus actividades económicas debido al derrame.